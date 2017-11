Já bych chtěla syna, manžel dceru, prozradila Miss Lucie Šlégrová

Miss ČR 2005 má z manželství s podnikatelem Zdeňkem Kaufmannem dva syny Roberta (11) a Richarda (8).

„Myslím si, že máme moc hezký vztah mezi sebou a doufám, že nám potrvá až do dospělosti. Teď jsme na té bázi, že jsme slušný parťáci, ale synové maminku respektují a poslouchají. Já právě o svých dětech nemůžu nic říct. Tvrdím, jak si to ta ženská udělá, takový to má,“ prohlásila modelka.

Starší syn Robert po vzoru nevlastního otce hraje hokej a věnuje mu veškerý čas.

Jiří Šlégr, kterého si Miss vzala v roce 2015, má zase z předchozího vztahu dceru Jessiku (17).

Nechybí Lucii, že by doprovázela dceru na balet a kupovala šatičky pro holčičku?

„Tak my děti máme tři. Myslím si, že je to docela dost a paradoxně se pokaždé smějeme, protože já bych chtěla znovu syna a manžel znovu dceru. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ naznačila plány na rozšíření rodiny bývalá královna krásy.

Rodina je pro modelku důležitá a i kvůli tomu se před několika lety více stáhla z mediálního světa. Na působení v soutěži Miss vzpomíná jako na velkou zkušenost, kterou by si ovšem už nezopakovala. Mediálního humbuku a titulků v novinách si prý užila dost i ještě před soutěží.

„Pro mě paradoxně nejtěžší období bylo rok před vítězstvím v soutěži Miss, kdy mě postihla osobní tragédie a byl mi vlastně zastřelen můj partner. Takže jsem se do bulváru dostala tímto životním příběhem,“ vzpomíná.

Tenkrát šlo ještě o neznámou dívku Lucii Královou z Teplic, která na sebe strhla pozornost snad všech médií.

„Zaplať pánbůh můžu říct, že ještě tenkrát ten bulvár byl snesitelnější, než je dneska. A i na svůj věk, bylo mi 22 let, jsem to relativně ustála. Zvládla jsem to,“ míní.

Lucie Králová (33) v letech 2005 a 2014

Další životní zkouškou bylo pro Lucii seznámení s hokejistou Jiřím Šlégrem. Ani to se neobešlo bez článků v bulváru.

„Svatba, úmrtí, porod, autonehoda, to si vás ty média ještě víc vychutnají, prostě to k tomu patří. Já ale myslím, že jsme to zvládli a ustáli relativně dobře,“ dodala.