Miss zkazila finále vražda přítele

VÍCE O TRAGÉDII

Lucie Králová, studentka Obchodní akademie v Teplicích, připustila záhy po svém zvolení Miss severní Čechy, že ji možná čeká rozchod s tehdejším přítelem. "Jsem vlastně volná, nevolná. Mám sice přítele, ale teď prostě nevím, jestli spolu zůstaneme, nebo ne," mlžila tehdy.

Redaktor MF DNES zjistil, že svého snoubence- podnikatele znala už déle, že jí navštěvoval i doma a rozuměl si i s jejími rodiči. "Znali se rok," řekli sousedé. Luciini přátelé však tvrdí, že spolu byly už čtyři roky. "Nechte nás být," plakala Luciina maminka.

"Rozhodnutí, zda pojede do Karlových Varů na finále, jsme nechali čistě na ní," řekl iDNES Lukáš Vedral z pořádající agentury APK/2. "Její rozhodnutí naprosto chápeme a respektujeme," dodal. Poprvé v šestnáctileté historii soutěže, se tak finále zúčastní pouze jedenáct dívek.

Přitom právě dvaadvacetiletá černovláska na sebe mezi ostatními upozornila už na společném soustředěnfinalistek v Senohrabech. Díky tanečnímu nadání vyhrála soutěž Miss Talent. Ve stejné oficiální soutěži, kterou bude hodnotit finálová porota na základě volných disciplín, by tedy měla velké šance, protože tanec patří k jejím největším zálibám. Mohla zapůsobit i díky svým zkušenostem v modelingu (předváděla pro jeden pražský módní salón).

Spolu ve dvojici s Pavlem Dubou vyhrála Lucie také disciplínu: jízda autem. Pro finále v Karlových Varech si studentka z Teplic vylosovala číslo 4.

Do soutěže se jí přitom vůbec nechtělo. K účasti jí okolí včetně rodiny prý muselo několik let přemlouvat. Sama si dlouho nevěřila. "Kluci na mě začali brát teprve v sedmnácti. Myslím, že to bylo v momentě, kdy mi vyrostla prsa," podotkla po semifinále dívka s mírami 93 - 60 - 90, která porotu okouzlila právě největšími vnadami. "Jsem samozřejmě šťastná," reagovala na vítězství. "Ale nejvíc se teď těším, až si zuji lodičky a padnu do postele."

"Titul Miss severní Čechy Lucii Králové samozřejmě zůstane a co se týče dalších závazků vůči pořadatelům soutěže Miss ČR, vyjdeme jí pochopitelně všemožně vstříc," tvrdí Vedral.