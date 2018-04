Královna Alžběta II. žertovala o svém věku i amerických prezidentech

Královna se během natáčení dokumentu s názvem The Queen’s Green Planet uvolnila i proto, že jí dělal doprovod právě Attenborough (91), s nímž ji pojí dlouholeté přátelství. Ve filmu se prochází soukromými zahradami Buckinghamského paláce a povídají si. Královna například ukázala stromy, které vysadila u příležitosti narození svých čtyř dětí.

Neformálně působící panovnice v květinových šatech a bez klobouku ve snímku několikrát žertovala. Při natáčení ji vyrušily prolétající helikoptéry. Královně připomněly americké prezidenty. „Proč se najednou objeví, když chcete o něčem mluvit? Zní to jako prezident Trump nebo Obama,“ prohlásila zřejmě v narážce na letku prezidentů USA.

Neodpustila si ani vtípek na svůj účet. S Attenboroughem se shodli, že za 50 let by mělo být v zahradách paláce více stromů. „Ano, možná by mělo,“ řekla a po pauze s úsměvem dodala: „Ale já už tu nebudu.“

Královna prozradila, že často dostává ze všech koutů světa dary v podobě růží i jiných rostlin. „Víte, je docela těžké dát mi dárek. Tak si samozřejmě lidi říkají: Dobrá, dejme jí rostlinku, strom nebo tak něco. Což je velmi hezké,“ dodala.



V dokumentu, který televize ITV odvysílá v pondělí 16. dubna, královna mluví také o projektu The Queen’s Canopy na ochranu lesů ve všech zemích Commonwealthu. Vystoupí v něm i další členové královské rodiny či herečka Angelina Jolie.

Vtipná královna

Alžběta II. smysl pro humor dokázala už několikrát. Se svým vnukem Harrym (33) například v roce 2016 natočila vtipnou pozvánku na hry pro zraněné vojenské veterány Invictus Games, v níž se nenechali zastrašit výzvou tehdejšího amerického prezidenta Obamy s manželkou.



Dobře se pobavila také předloni na koňské show ve Windsoru. Jeden její kůň vyhrál závod a ona za to dostala poukaz na nákup do obchodního řetězce Tesco v přepočtu v hodnotě 1 700 korun. Potěšení jí nezkalila ani skutečnost, že výhru si moc neužila. Tesco není na seznamu firem, u nichž si královský palác objednává zboží.



V roce 2015 královna na návštěvě Malty „poděkovala“ mladému kanadskému premiérovi, že se kvůli němu cítí stará. Justin Trudeau (46) tehdy v proslovu vzpomínal i na svého otce, který byl kanadským premiérem 15 let, a na to, jak se on sám v devíti letech potkal s královnou při její návštěvě Kanady.