VIDEO: Alžběta II. a princ Harry se vysmáli „výhrůžce“ Obamových

Na videu, které zveřejnil Kensingtonský palác, sedí princ Harry s Alžbětou II. na sedačce, prohlížejí si brožuru z posledních her s fotkou amerického sprintera.



Pak dostane na mobil zprávu s videem od první dámy USA Michelle Obamové. Jako zvonění má nastavený pochod Hail To The Chief, který je oficiální skladbou amerických prezidentů. Ve zdravici prezidentský pár Harrymu vzkázal, že jsou připraveni na cokoliv a princ že si má dát pozor na to, co si přeje.

Princ Harry s královnou po boku se však nenechal zastrašit. „Ach, opravdu?“ prohlásila královna na „vyhrůžku“ amerického prezidenta.



Není to poprvé, co se britská panovnice představila v roli „herečky“. Během zahajovacího ceremoniálu olymijských her v Londýně sehrála scénku s agentem 007 Jamesem Bondem v podání Daniela Craiga. Dostala za ni dokonce čestnou cenu BAFTA (více zde).



Název her, u jejichž vzniku se Harry inspiroval podobnou akcí ze Spojených států Warrior Games, pochází z latinského invictus, což v překladu znamená „neporažený“. Součástí klání jsou nejrůznější sporty. Zranění vojenští veteráni například hrají basketbal na vozících nebo volejbal vsedě.



Poprvé se hry konaly v roce 2014 v londýnském Olympijském parku a o medaile tam bojovaly týmy ze 14 zemí světa. Slavnostního zahájení se účastnili britský premiér David Cameron, princ Harry, jeho bratr William a také otec Charles s manželkou Camillou. Už tehdy akci podpořila videovzkazem i Michelle Obamová.



Letošní druhý ročník se uskuteční od 8. do 12.května ve sportovním areálu ESPN Wide World of Sports v Disneylandu v Orlandu na Floridě a zapojí se do něj 15 států. Příští rok budou Invictus Games v kanadském Torontu.



Americký prezident v Londýně navštívil britské prince: