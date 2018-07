Jel jsem v kokainu denně celá osmdesátá léta, přiznal herec Dennis Quaid

„Dokonce ho dávali jako součást filmového rozpočtu. Doslova jsem tak užíval kokain skoro každý den v osmdesátých letech. Strávil jsem spousty a spousty nocí řvoucí na boha, prosím, dej to ode mě pryč, už to nikdy nevezmu, protože za hodinu musím být už zase v práci. A pak ve čtyři odpoledne jsem si řekl, hm, není to tak špatné,“ zavzpomínal Dennis v pořadu Today.



Kokainu užíval nakonec tolik, že málem umřel. A když měl mimotělní zážitek, v němž se viděl mrtvý, rozhodl se léčit.

„Byl jsem tak závislý na kokainu, že jsem v noci spal většinou jen jednu hodinu. Měl jsem pověst ‚zlého chlapce‘, což neznělo špatně, ale v podstatě jsem měl v kebuli vymeteno. Vstal jsem, šňupl jsem si čáru a přísahal si, že další si už ten den nedám. Ale pak uběhly čtyři hodiny a byl jsem zase na dně. Pořád dokola,“ uvedl Quaid.



V době léčení začal žít se svou první manželkou Meg Ryanovou, s níž má šestadvacetiletého Jacka. „To byl nejúspěšnější vztah mého života. Když jsme se potkali, byl jsem hvězda, ale pak jsme vyšli do ulic New Yorku a všichni řvali, Meg! Meg! A musím to přiznat, ale cítil jsem se najednou, že jsem neviditelný. Nemyslel jsem si, že jsem tak malý, ale byl jsem. Díky tomu jsem mohl dozrát a dost mě to naučilo,“ přiznal Dennis.