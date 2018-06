Quaid: Byl jsem závislý na kokainu a alkoholu, ale vyléčil jsem se

„Začalo to jako neuvěřitelná legrace. Pak to byla zábava, která začala přinášet problémy a na konci už to vůbec nebyla zábava, byly to jen problémy. To prostě drogy dělají,“ sdělil herec v rozhovoru pro The Radio Times.

S drogami začal více experimentoval v době, kdy se rozcházel s herečkou Meg Ryanovou, se kterou byli manželé deset let. Důvodem rozpadu vztahu byla hereččina nevěra s hercem Russellem Crowem, přes kterou se Quaid nemohl přenést. V minulosti přitom právě on herečku několikrát podvedl a ona mu to tiše trpěla.

„Najednou jsem měl takový záblesk, během kterého jsem viděl sám sebe. Viděl jsem, že pokud něco neudělám, budu do pěti let mrtvý, nebo ztratím všechno, na čem mi záleželo a co jsem do té doby pracně budoval. Tak jsem se rozhodl, že půjdu na léčení. Sám jsem odjel do léčebny, kde jsem strávil 28 dnů a dělal jsem přesně to, co po mně chtěli. Přál jsem si, abych s tím skoncoval,“ pokračoval. Léčil se nejen ze závislosti na drogách, ale byl také závislý na alkoholu a denně vykouřil několik krabiček cigaret.

„Kokain se tváří jako velký přítel, ale ve skutečnosti je to jen převlečený ďábel, který vás chce dostat na úplné dno,“ myslí si.

Po rozchodu s Ryanovou, se kterou má syna Jacka (24), potkal Quaid ženu svého života Kimberly. Myslel si, že to bude láska na celý život. Bohužel se ale po osmi letech manželství v roce 2012 rozešli. Mají spolu desetiletá dvojčata Thomase a Zoe.