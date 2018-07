Kelly z Beverly Hills se potřetí rozvádí. Manžel nedostane ani dolar

Oficiálním datem rozchodu je v dokumentech 29. srpen 2017. Od té doby už prý spolu dvojice nežije. Jako důvod rozvodu jsou u soudu v Los Angeles uvedeny neslučitelné rozdíly.



Bývalá hvězda seriálu Beverly Hills také požádala soud, aby odmítl Abramsovi jakoukoli žádost o vypořádání, protože pár ještě před svatbou v roce 2015 podepsal předmanželskou smlouvu. Herečka se také po rozvodu vzdá příjmení Abramsová, které po svatbě přijala.

Dvojice se seznámila na podzim roku 2014 při rande naslepo. Už za půl roku se zasnoubili a vzali se za další tři měsíce na hereččině ranči v Los Olivos v Kalifornii. „Bylo to neskutečné, perfektní,“ řekla tehdy Garthová časopisu People. „Všechno se nějak urovnalo a já konečně věděla, co chci a co potřebuji. A tehdy to přišlo. Patříme k sobě.“

Od té doby všechno vypadalo ideálně a na veřejnost nikdy nepronikly žádné informace o hádkách nebo známkách odloučení. Až letos v dubnu Abrams nečekaně podal žádost o rozvod.

Pro herečku to bylo třetí manželství. Dva roky byla v 90. letech vdaná za Daniela Clarka. Pak si vzala herce Petera Facinelliho, kterého poznala při natáčení. Mají spolu tři dcery – Lucy (20), Lolu (15) a Fionu (11). Manželství se rozpadlo v roce 2012.