Jennie Garthová se rozešla s manželem, rozvod zatím neplánují

Manželé se rozstěhovali, herečka chodí bez snubního prstenu, ale oficiální ukončení manželství rozvodem není na pořadu dne.

„Pořád se snaží, aby jim to manželství klapalo, ale nežijí spolu. Milují se, ale jako ve všech manželstvích i zde to vyžaduje práci a úsilí. Jennie se chce nějaký čas soustředit na své dcery a sama na sebe,“ cituje magazín Us Weekly zdroj z okolí herečky, která se potřetí vdala v červenci 2015.

Z druhého manželství s hercem Peterem Facinellim (43) má Garthová tři dcery - Lucu (20), Lolu (14) a Fionu (11). Herečka si svého kolegu vzala v roce 2001 a rozvedli se o 12 let později. V minulosti přiznala, že ona rozvod nechtěla.

„Byla jsem proti. Nechtěla jsem, aby se to stalo. Nějaký čas trvalo, než jsem se s tím smířila,“ řekla Garthová před pěti lety v rozhovoru pro časopis People.



Prvním manželem herečky byl v letech 1994 až 1996 hudebník a herec Daniel B. Clark (46).