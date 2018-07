Tajná svatba: Karolína Plíšková se vdala za Michala Hrdličku

Sportovní moderátor požádal momentálně devátou tenisovou hráčku planety o ruku minulý rok během Wimbledonu, kdy její prsteníček ozdobil obrovským diamantem.



Zásnubní prsten ukázala Plíšková novinářům v New Yorku minulý rok před US Open. „Je to naše věc a nechtěla jsem to dávat do médií, abych měla klid. To se povedlo. Čekala jsem jenom, že si toho někdo všimne a zeptá se,“ řekla tehdy Plíšková.

Podrobnosti o svatbě nechtěli prozradit, a jak je vidět, páru se vše dařilo do poslední chvíle utajit. „Příští rok už budu její manžel,“ řekl jen loni její partner i manažer v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.

Na videu ze sociální sítě Twitter je pak vidět, jak novomanželé vycházejí z radnice. Zasypávají je květy růží a ozývá se hlasitý aplaus od svatebních hostů:



Ohledně společného příjmení měl pár jasno od začátku. „Vezme si mé jméno. Pro fanoušky a na tenisovém okruhu ale zůstane kvůli marketingu Karolína Plíšková, jelikož její jméno je dobrá značka,“ zdůvodnil Hrdlička.

Skromného svatebního obřadu v Monaku se účastnila i moderátorova dcera Linda, kterou má z předchozího vztahu s moderátorkou Lucií Borhyovou. Za svědka šel ženichovi moderátor Petr Suchoň a Plíškové údajně její sestra Kristýna, píše ČTK.