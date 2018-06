Plíšková se pochlubila zásnubním prstenem, Hrdlička ji požádal o ruku

„Jsem zasnoubená. Nechtěla jsem se k tomu vyjadřovat a měla jsem aspoň dva měsíce klid a nikdo to neřešil,“ řekla Plíšková pro web Tenisový svět.

Zásnubní prsten ukázala novinářům v New Yorku před US Open. „Je to naše věc a nechtěla jsem to dávat do médií, abych měla klid. To se povedlo. Čekala jsem jenom, že si toho někdo všimne a zeptá se,“ řekla.

Karolína Plíšková a Michal Hrdlička spolu chodí od listopadu 2015. Bývalý moderátor Novy přiznal, že to u Karolíny kvůli své pověsti ze začátku měl těžké.

„A i když o tom Kája nemluví, jsem přesvědčený, že ji od vztahu se mnou spousta lidí odrazovala, že s tím bojovala a asi si říkala - sice se mi zdá fajn, ale všichni mi říkají, že není fajn, takže jak to je? Ale naštěstí jsme to zvládli, a když mě poznalo i její širší okolí, tak to bylo v pohodě,“ řekl Hrdlička pro Magazín DNES.

Tenistka svého partnera vždy bránila. „Bohužel ho soudí lidi, kteří ho ani neznají. Michal je normální kluk. Třeba se všechno zlepší časem a tím, že jsme spolu. Beru to jako nejvážnější vztah, který jsem kdy měla. Měli jsme pár... jak bych to nazvala... vlnek. Ale nikdy jsme se nerozešli,“ řekla loni v září.