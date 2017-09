Gábina je klidná, spolehlivá a oddaná, říká Paroubek o nové přítelkyni

„Náročné to zatím není. Zatím všichni novináři, co přišli, byli milí. Tohle jsem dneska nevnímala jako veřejnou akci. Asi se dalo čekat, že na oslavě narozenin pana Janečka tady budou novináři, ale že si budou všímat více nás než oslavence, to se asi nečekalo úplně. Já jsem šla na soukromou akci,“ prozradila Kalábková.

Podle Jiřího Paroubka je jeho partnerka i díky svým zkušenostem z minulosti na novináře zvyklá. „Já bych to chtěl trošku uvést na pravou míru. Gábina byla čtyři roky členkou Poslanecké sněmovny, takže tak trošku něco o tom zájmu médií ví. Spíš z té horší stránky, ale dneska je to z té lepší stránky,“ míní bývalý premiér.

Už spolu byli na dovolené ve Francii a zatím jim to prý klape. Oba také mají rádi umění. „Chodím na hodně premiér. Chodím do Národního divadla, Opery, snažím se navštěvovat Vinohradské divadlo, i když v loňské sezoně to bylo horší, byl jsem tam asi třikrát. Chtěli bychom s Gábinou jet do Vídně do Státní opery nebo Covent Garden v Londýně, do Paříže do Opéra Garnier. Neříkám, že to bude každý týden, ale třeba aspoň jednou za půl sezony. Je to něco svátečního, mimořádného. Já operu miluju, Gábině nevadí. Činohra se jí samozřejmě líbí, takže ten výběr divadel z minulosti nemusím tak moc měnit,“ prohlásil Paroubek.

A čím ho nová přítelkyně okouzlila? „Gábina je klidná síla. Je to prostě člověk, na kterého je spolehnutí. Je to, nevím, jestli není příliš intimní to říct, velmi oddaná žena. Je to velmi klidný vztah. Klidný přístav, do kterého jsem z toho předchozího turbulentního, byť krásného vztahu přišel docela rád,“ řekl.

Podle Gabriely Kalábkové je Jiří Paroubek velmi pozorný, zajímá ho, co žena říká, a chová se jako gentleman. Svého syna však zatím s jeho dcerou seznamovat nebude. „Než budou vyřízené všechny úřední věci okolo rozvodu manželů Paroubkových, je předčasné o tom mluvit,“ míní.

„To bude trvat ještě rok a půl, počítám, ale pokud jsem já mluvil s Margaritkou a řekl jsem, že Gábina má 13letého syna, tak jí se to strašně líbilo,“ dodal Jiří Paroubek, který den před oslavou řešil u soudu s manželkou Petrou (44) péči o dceru Margaritu (7), ovšem manželé se nedohodli (psali jsme zde).