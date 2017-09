Paroubek řešil u soudu péči o dceru. Dorazila i jeho bývalá žena

Petra Paroubková a Jiří Paroubek se na péči o dceru nemohou dohodnout. Expremiér požaduje střídavou, ale jeho manželka chce prý výlučnou péči.

Jednání u obvodního soudu pro Prahu 5 probíhalo za zavřenými dveřmi. K soudu přišla i expremiérova bývalá manželka Zuzana Paroubková. Dodala, že bylo to z vlastní vůle a její exmanžel o tom nevěděl.

„Bude to dlouhé a zlé, nejde jen o rozvod samotný, ale také o dítě a majetek. Petra by chtěla dům v Chuchli a Jiří aby bydlel trvalým bydlištěm na chatě, ale to by měl daleko. Od Petry je to zrada, na manželství vydělala, stále jezdili po světě, nemusela pracovat. Připadá mi, že se za něco mstí,“ cituje Zuzanu Paroubkovou web Expres.cz.

První den soudu skončil před polednem odročením na další termín. Zatím se rozvádějící se manželé nedohodli.

Podle informací iDNES.cz došla bývalému premiérovi trpělivost a po několika trestních oznámeních na svou osobu ze strany Petry Paroubkové se chystá bránit.

„Zatím jsem to přecházel velkoryse, je to matka mého dítěte. Ale to skončilo. Dnešním dnem to skončilo,“ prohlásil Paroubek při odchodu ze soudu.

K soudu přišla Jiřího Paroubka podpořit jeho exmanželka Zuzana: