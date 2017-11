Paroubek zažaloval manželku kvůli domu ve Velké Chuchli

K Obvodnímu soudu pro Prahu 5, který ve čtvrtek začal řešit žalobu ohledně domu, přišel v doprovodu advokátů pouze Jiří Paroubek. Jeho žena nedorazila, u jednání měla svého právního zástupce. „Doufám, že to dopadne spravedlivě,“ prohlásil před začátkem veřejného zasedání bývalý premiér.



„Předmětem sporu je určení vlastnického práva k nemovitým věcem,“ potvrdil mluvčí soudu Vladimír Lajsek. Podle Paroubka jde jen o jedinou nemovitost - zmíněný dům ve Velké Chuchli. S tím, že je výhradní majitelkou Petra Paroubková, její muž nesouhlasí. „Jde o společné vlastnictví manželů, protože ta nemovitost byla pořízena ze společných peněz a v době trvání manželství,“ řekl iDNES.cz Paroubek.



Veřejnost nechtěl v jednací síni ani on, ani protistrana. „Žádáme její vyloučení s ohledem na publicitu sporu účastníků. Zbytečně se to potom rozmazává ve sdělovacích prostředcích,“ prohlásil právní zástupce Jiřího Paroubka. Přestože to není podle občanského soudního řádu (§ 116) zákonným důvodem k vyloučení veřejnosti, samosoudce Martin Šalamoun návrhu vyhověl, aniž by svoje usnesení zdůvodnil.

Čtvrteční jednání, které pak probíhalo za zavřenými dveřmi, trvalo přibližně hodinu. Rozhodnutí nepadlo. „Myslím, že ty věci jsou na správné cestě,“ řekl při odchodu iDNES.cz optimisticky Jiří Paroubek. Naznačil také, že podobný spor povede s manželkou i kvůli domu, který si pořídili v Řecku.

Novostavbu ve Velké Chuchli koupili Paroubkovi v létě 2011. „Kupní cena nemovitosti je 8,5 milionu Kč. A zdroje úhrady nového domu budou v zásadě tři: tržba z prodeje obou bytů, které jsme vlastnili (družstevní byt na J. Foglara je již prodán) anebo který vlastní má žena Petra. Dále hypotéka a bude-li to třeba i částka nepřevyšující řádově statisíce z našich vlastních finančních zdrojů,“ uvedl tehdy Paroubek (více zde).



Za nemovitost v Řecku na ostrově Ithaka zaplatili manželé před několika lety přibližně 190 tisíc eur, tedy asi 5 milionů korun. Paroubková tehdy novinářům řekla, že větší část uhradil její muž z peněz, které získal díky smlouvě na knihu Plnou parou v politice.

„Její právníci si představují, že si koupím její podíl toho řeckého domu a ona by tam mohla jezdit. To jsou prostě nápady zlatokopky. Výstřední a absurdní nápady, které já nehodlám akceptovat,“ řekl k tomu minulý měsíc podle webu Expres bývalý předseda vlády.



Jiří Paroubek zastával funkci premiéra od dubna 2005 do září 2006. O rok později - po 28 letech manželství - se rozvedl se svou první ženou Zuzanou. Dva měsíce na to si vzal tlumočnici Petru Kováčovou, která za jeho premiérské éry pracovala mimo jiné pro úřad vlády. V listopadu 2009 se jim narodila dcera Margarita. Začátkem letošního roku se manželství rozpadlo. Paroubkovi se chtějí rozvést. Vedle sporu ohledně vlastnictví nemovitosti se soudí i ve věci péče o nezletilou dceru (podrobněji v tomto článku).

