Jiří Korn se potřetí oženil, vzal si dlouholetou přítelkyni Renatu

„To přišlo z jeho strany, myslím si, nebo, co jsem slyšela, tak to bylo asi správné, protože jsme spolu strašně dlouho. Osm let. Je to úžasný. Naštěstí se nic nezměnilo, stále fungujeme jako před osmi lety,“ řekla Renata televizi Prima.

Zpěvák svoji nyní již třetí manželku poznal na golfovém turnaji na greenu. Je to totiž jejich společná vášeň.

„Ano. Seznámili jsme se na golfu, při golfu. Renie je výtečná hráčka a báječná žena. Milá, usměvavá, někdy až moc upovídaná, zkrátka typická ženská odnož. Rozumíme si a snad to i tak zůstane. Věnujeme se golfu na plný plyn. Je to nádhera. Kompletně,“ řekl Korn pro iDNES.cz v roce 2012.

Zpěvák má za sebou dvě nevydařená manželství. Poprvé se oženil v roce 1972, jeho vztah s manželkou Hanou ale nevyšel.

Druhé manželství s Kateřinou Kornovou (50), kterou si vzal v roce 1992, skončilo také rozvodem. Pár má spolu dvě děti, vážně postiženého syna Filipa (25) a dceru Kristinu (24), která studovala tanec.