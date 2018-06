Jiří Korn poprvé o přítelkyni Renatě: Je to nádhera. Kompletně

Nafotil jste s Lenkou Hatašovou sérii fotografií, mimo jiné i z golfového prostředí. Je to vedle kulečníku vaše další velká vášeň? Umíte se při ní dostatečně odreagovat?

Golf je naprosto fantastická zábava a radost. Dostal jsem se do tenat tohoto sportu a nelze vyváznout. Odreagovat se při něm snad ani nejde. Je to neustálý boj sám se sebou a hřištěm plným nástrah pro hrající amatéry. Ale při vnímání prostředí a přírody vám srdce plesá, a tak radostný pocit mívám málokdy. Prostor na hřištích je pečlivě udržovaný, všude čisto a vlídno. Jsem golfem uchvácen.

Pokud vím, vaše přítelkyně Renata hraje golf také. Stál tenhle sport i na začátku vašeho seznámení?

Ano. Seznámili jsme se na golfu, při golfu. Renie je výtečná hráčka a báječná žena. Milá, usměvavá, někdy až moc upovídaná, zkrátka typická ženská odnož. Rozumíme si a snad to i tak zůstane. Věnujeme se golfu na plný plyn. Je to nádhera. Kompletně.

Co pro vás vůbec představuje profesionální focení. Našel jste si v tom nějaké zalíbení?

Já mám s focením trochu problém. Nebaví mě tak jako golf. Ale jsem si vědom, že občas jeden musí udělat něco, co ho třeba posune dopředu nebo do strany. To je pak už otázka, jak celý nápad dopadne. Lenka Hatašová je rychlá a vnímavá. Šlo nám to vskutku od ruky a vznikla pěkná řada slušných fotografiích určených pro promo účely.

Opět vám to na snímcích sluší. Stále sledujete trendy?

Mám k dispozici tým odborníků na módu, kteří dění v módní oblasti pečlivě sledují a mají i vlastní skvělé nápady. Jsou zkrátka originální. MarJan. Tak se jejich tandem jmenuje. Paní Marie Marková a akademický malíř pan Jan Bouška. Mám je rád nejen jako odborníky a poradce na módní trendy, ale jsou to nesmírně citliví a milí lidé, kterých si považuji a mám je i za věrné přátele.

Kdyby se Jiří Korn měl vyjádřit k současné módě v Česku a k oblékání Čechů, jak by to zhodnotil?

Asi bych se poradil s Mařenkou a Janem. Ale zcela jistě, dle mého názoru, se stav oblékání Čechů lepší. A to značně.

Pojďme ještě k vaší skupině 4TET. Léto pojmete pracovně?

Léto bude pracovně sportovní. Ale převládat bude nejspíš práce. Připravujeme novou koncertní verzi 4TETu. A já k tomu ještě budu zkoušet v divadle Karlín nový muzikál Aida tvůrců Eltona Johna a Tima Rice.

A na dovolenou nezbyde čas?

Každý rok jezdí celý 4TET na dovolenou. Letos si užijeme v Turecku v Beleku, a to rovnou na mnoha tamních golfových hřištích. Hned koncem června. Už se nemohu dočkat.

Když vás tak poslouchám, nenacházím ve vašem životě jediný zádrhel. Je ještě něco, co byste si rád splnil?

Spoléhám se jen na své zdraví. A bude-li, předpokládám, že přijdou i dobré nápady na nové cíle.