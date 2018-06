Ráda bych si po letech zahrála Kelly, říká hvězda Beverly Hills 902 10

14:09 , aktualizováno 14:09

Dnešní doba přeje pokračováním známých seriálů z 90. let. Nových částí se starými hrdiny se dočkal Plný dům, chystá se Roseanne či Will a Grace. Herečka Jennie Garthová (45) prohlásila, že by si ráda opět zahrála Kelly Taylorovou z legendárního seriálu Beverly Hills 902 10.