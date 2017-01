Shannen Doherty po léčbě rakoviny narostly vlasy, teď čeká na výsledky

Doherty se rozhodla, že na výsledky nebude čekat doma se založenýma rukama. Raději se vydala na cesty a cestovat chce až do dubna. Byla už na západním pobřeží USA, pak odletěla s manželem do New Yorku.

Už před několika dny se na sociálních sítích pochlubila fotkami, na nichž jsou vidět její dorůstající vlasy. Herečka se ostříhala dohola ještě loni, když jí po chemoterapii začaly vlasy vypadávat.

Shannen Doherty svůj boj s rakovinou prsu, kterou jí diagnostikovali v roce 2015, s fanoušky sdílí na sociálních sítích. Zveřejňuje tam snímky z léčby, ale také videa, na nichž tančí. Tanec jí totiž pomáhá překonat bolesti způsobené náročnou a agresivní léčbou (více zde).

Ráda by také svým příběhem inspirovala a pomohla dalším ženám s podobnými problémy. Nemyslí jenom na sebe a angažuje také v pomoci nejrůznějším zvířecím útulkům. „Je toho tolik, co chci udělat a dosáhnout. Od nových postupů léčby rakoviny, až po lepší životní podmínky pro zvířata,“ dodala herečka.