Věkový rozdíl mezi námi nevnímám, tvrdí třetí manželka Hasselhoffa

Představitel seriálového plavčíka Mitche Buchannona David Hasselhoff si vzal bývalou velšskou modelku 31. července při romantickém obřadu v italské Apulii.



V exkluzivním rozhovoru pro magazín OK! Hasselhoffová (za svobodna Robertsová) přiznala, že se spolu s manželem rozhodli pozvat na svatbu jen nejbližší přátele a rodinu. Veselka byla intimní a neokázalá.



„Na začátku našeho vztahu jsem byla z velkého věkového rozdílu mezi námi nervózní. Nyní už je to jinak. David se totiž chová tak, jako by byl o mnoho let mladší. Mentálně starší jsem v našem vztahu popravdě já,“ říká novomanželka.



„Dlouho jsem si myslel, že nám to nemůže vyjít. Jsem o tolik starší... Jsem si vědom toho, že společně nikdy nezestárneme a nebudeme mít děti,“ říká Hasselhoff. „Jsme spolu již sedm let a je nám skvěle. Moc Hayley miluji“, dodává herec.



David Hasselhoff žije s bývalou modelkou a prodavačkou od roku 2011. Tehdy se oba potkali v soutěži Britain’s Got Talent. Porotce David se do neúspěšné soutěžící Hayley zamiloval. Ona jeho návrhy nejprve nebrala vážně a několikrát dokonce odmítla jeho nabídku k sňatku.



Svatebního obřadu v Itálii se účastnily také Davidovy dcery Taylor (28) a Hayley (25). Hasselhoff se ženil již potřetí, první manželkou mu byla Catherine Hicklandová. Obě dcery má s druhou ženou Pamelou Bachovou.