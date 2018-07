Hvězda Pobřežní hlídky David Hasselhoff se potřetí ožení

Hayley požádal o ruku už před více než dvěma roky, svatbu však dlouho odkládali. V úterý 31. července se Robertsová stane paní Hasselhoffovou, a to během skromného obřadu v Itálii.



„Vezmeme se 31. července v Itálii. Zítra 17. července budu mít narozeniny, pak vystřelíme do Spojeného království a na pár dalších míst a pak se vezmeme. Bude to velmi malá svatba s její rodinou z Walesu, bude to v Puglii, což je na jihu Itálie. A pak odtud pojedeme na Maledivy a budeme tam pod vodou asi tak dva týdny,“ přiznal Hasselhoff magazínu Entertainment Tonight.

„Měli jsme menší rozepři a já jsem se na ni nedokázal zlobit. Tak jsem poznal, že ji opravdu miluji,“ tvrdí Hasselhoff. O ruku ji žádal potřetí. Dvě předchozí Hayley odmítla.

Herec byl ženatý dvakrát. V letech 1984 až 1989 žil s první manželkou Catherine Hicklandovou a v letech 1989 až 2006 s Pamelou Bachovou, s níž má dcery Taylor a Hayley.