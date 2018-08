Všichni jsme tak trochu gay, tvrdí člen One Direction Harry Styles

Styles pomohl přímo z koncertního pódia jednomu ze svých fanoušků s coming outem. Fanoušek, který byl na koncertě své oblíbené hvězdy s rodiči rozbalil při vystoupení transparent s nápisem „Jsem gay a miluji tě“. Zpěvák přečetl vzkaz nahlas a odpověděl: „Také tě miluji! Všichni jsme tak trochu gay, nebo nejsme?“, za což se mu dostalo mohutného potlesku.

Styles však opět odmítl dát jasnou nálepku své sexuální orientaci a fanoušci stále nemají jasno, jak na tom britský zpěvák je.

Harry Styles má za sebou několik vztahů se ženami, mezi kterými je například zpěvačka Taylor Swiftová (28), modelka Kendall Jennerová (22), nebo moderátorka Caroline Flacková (38).



„Když se poprvé začalo řešit, zda mám něco s Harrym, cítil jsem se špatně hlavně kvůli mé přítelkyni Eleanor. „Larry (Louis a Harry) is real!“, kolovaly hashtagy na sociálních sítích. Bylo to neuctivé,“ říká Louis Tomlinson z One Direction.

Také moderátor Nick Grimshaw má k celé kauze co říci. „Myslím, že lidé si nás dva dali dohromady, protože jsme spolu dělali rozhovor, já jsem gay a on nosil v té době často květované košile. Všem bylo hned jasné, že to je tím pádem také gay,“ směje se Grimshaw. „Jak to doopravdy je, to nevím. Nikdy jsme o tom nediskutovali,“ dodává moderátor.

Harry Styles se v červenci tohoto roku rozešel po měsíci randění s modelkou Camille Roweovou. Když 14. července dokončil devětaosmdesátý koncert svého turné, bylo jasné, že se s modelkou odcizili natolik, že není v čem pokračovat.

Loni mu osmadvacetiletou hvězdu Victoria’s Secret představila jejich společná kamarádka Alexa Chungová. Čtyřiadvacetiletý zpěvák se tehdy zamiloval na první pohled.

Styles o Vánocích představil Roweovou své rodině, ale bylo to předčasné. Oba jsou prý ještě příliš mladí a příliš kariérně zaměření na to, aby dokázali budovat pevný vztah.