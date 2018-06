Taylor Swiftová se prý dala dohromady se Stylesem z One Direction

Osmnáctiletý Harry Styles a o čtyři roky starší Taylor Swiftová se od sebe nehnuli během natáčení amerického X Factoru, kam byli pozváni jako hostující hvězdy.

Styles se byl podívat na zkoušce populární zpěvačky a moderátor Mario Lopez prozradil, že je viděl v zákulisí ruku v ruce.

"Usmíval se na ni celou dobu, co zkoušela. Když skončila, vyskočil na pódium, dal jí ruku okolo ramen a odvedl ji do zákulisí," řekl zdroj časopisu People.

Styles během produkce Taylor Swiftové seděl v publiku vedle její matky.

Taylor Swiftová při předávání evropských cen MTV 2012 One Direction na cenách MTV

Oblíbený zpěvák skupiny One Direction prý s úspěšnou country zpěvačkou randil už před jejím vztahem s Conorem Kennedym. S tím se zpěvačka rozešla před pár týdny (více čtěte zde).

Styles ani Swiftová zatím vztah nepotvrdili. Když ale dostal jiný člen skupiny One Direction Niall Horan otázku, zda by si dovedl představit, že by randil s Taylorovou, usmál se a s významným pohledem na Stylese řekl, že ne.