Eva Pilarová skončila s vážným úrazem v nemocnici

O úrazu zpěvačky informoval na svých facebookových stránkách Pivovar Ústí nad Orlicí - Hylváty, kde měla Pilarová v pátek vystupovat.



„Vážení hosté, z důvodu dnešního vážného úrazu zpěvačky Evy Pilarové, se koncert dnes 20. 7. 2018 od 20:00 hodin ruší,“ objevilo se dnes v 11:53 na sociální síti.

Zlomenina krčku stehenní kosti je zvláště u starších osob častým důsledkem pádu. Podle informací deníku Blesk zpěvačka upadla ve svém pražském bytě a přivodila si vážné zranění.

Zlomenina stehenní kosti je zejména v pokročilejším věku závažný problém. Zpěvačka proto musela být neprodleně hospitalizována.

Oto Rajman ze zastupující umělecké agentury Rajcha pro iDNES.cz potvrdil, že Eva Pilarová je v současné chvíli po velice vážném zranění na operačním sále nemocnice ve Střešovicích. Bližší informace zatím agentura veřejnosti nemůže poskytnout.



„Mám takové heslo, že si nenechám nikým zkazit náladu, ať se děje, co se děje. Pozitivní myšlení. Pořád je co dělat a já jsem moc ráda, protože už bych nemusela. Ale říkám si, že když to jde, tak proč bych přestávala, když jsou tu i tací, kteří ani neměli začínat,“ uvedla zpěvačka v dubnovém rozhovoru pro Revue.