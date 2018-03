Nikomu nic nezávidím. Proto jsem v pohodě, říká Eva Pilarová

Deska duetů se jmenuje Pilarka a přátele. Co ta Pilarka?

Pilarku jsme tam dali proto, že už léta letoucí mi nikdo neřekne jinak. Ti přátelé jsou někteří stejně staří jako já, třeba Karel Gott, a pak jsou tam zajíci jako Vojta Dyk. Mám tam i jednoho úplného zajdu Tomáše Ringela, tomu je šestnáct let. Zpívám s ním od jeho dvanácti let, stále mu říkám malý Tomášek, ale on už je větší než já. Je tam Aleš Cibulka, který je známý jako moderátor, jenže nikdo netuší, jak on skvěle zpívá. Mám tam také Honzu Ondera, který je tanečník a spolu s paní Batulkovou před lety vyhrál StarDance.

Jak vás napadlo zpívat s tanečníkem Janem Onderem?

K němu jsem přišla náhodou. V Dubé jsme měli nějaké společné vystoupení, do té doby jsme se osobně neznali. On ke mě přišel a říká: „Paní Pilarová, jsem tak rád, že vás vidím. Mám rád vaše písničky.“ A já to znám, jak za mnou přijdou ti mladí a řeknou, že mají rádi mé písničky, já se jich zeptám které, tak začnou koktat a neví. Ale tenhle Honza začal zpívat „Noc a den bez tebe jsem...“, a tak krásně. Tak jsem mu řekla, aby zazpíval ještě kousek. Zazpíval a já na to: „Vy se mnou uděláte duet na CD!“

Nechce vás teď on na oplátku naučit tančit?

To se těžko někomu podaří. Můj muž je tanečník, jsme spolu třicátý čtvrtý rok. Pokoušel se o to ten první rok, ale zjistil, že to nejde. Já jsem byla, jsem a budu dřevo. Ale abych vám pravdu řekla, nechybí mi to. Vůbec.

CD je plné duetů, zaujal mě tam raper El Nino.

S ním jsem už na konci roku natočila klip, který má už skoro 240 tisíc zhlédnutí, což je velice potěšitelné. On je moc milý muž a skvěle tu desku rozproudí svým raperstvím. Bylo to bezvadné. Ale já jsem na tyhle mladé zvyklá, protože když vám řeknu, že dělám s Matějem Ruppertem a jezdila fesťáky s Wohnoutama, tak co k tomu dodat.

Jak dlouho album vznikalo?

Já jsem ty mé věci měla natočené asi za hodinu a půl, to nebyl problém. Ale ono se to trochu prodloužilo tím, že ne každý, se kterým tam mám ten duet, měl čas tehdy, kdy já. Do poslední chvíle jsme trnuli s Karlem Gottem, zda se nám podaří najít stejný čas. Teď když byla chřipková epidemie, jednou onemocněl Karel, podruhé já a tak dále. Poslední duet jsme točili 5. března a křest byl 19. března. Jsem strašně ráda, že nám to vyšlo.

Eva Pilarová a Karel Gott (19. března 2018)

Duet s Karlem Gottem jste nazpívali poprvé před více než padesáti lety.

Je to 54 let. Bylo to do filmu Kdyby tisíc klarinetů. Jiří Šlitr přinesl do divadla Semafor noty, přehrál nám to u piána, nám se to líbilo, tak jsme se to naučili. Myslím, že nejhorší byl moment, kde přes sebe jdou hlasy. To bylo docela těžké na naučení, ale musím nás pochválit, byli jsme šikovní. A představte si, že dokonce o tom říkali, že je to nejlepší duet všech dob. U nás, samozřejmě. Já mám duet s Karlem moc ráda, ale vážím si i Rákosí nebo Lásky nebeské, které jsem dělala s Waldemarem Matuškou. Zkrátka šedesátá léta, krásné písničky.

Za necelé dva roky budete slavit velké životní jubileum, jak se vám daří udržovat v takové skvělé kondici?

Mám kolem sebe mladé lidi, a to si myslím, že je strašně důležité. A ještě jedna věc. Mám takové heslo, že si nenechám nikým zkazit náladu, ať se děje, co se děje. Pozitivní myšlení. S tím, že je-li něco hodně smutné a špatné, tak si říkám, všechno špatné je pro něco dobré. Další moc důležitou věcí je, že nikomu nic nezávidím. Proto jsem v pohodě.

Chystáte v nejbližší době nějaké turné?

Nedávno jsem viděla nějaké billboardy, na nichž někdo napsal, že jezdí tour a měl čtyři koncerty. Já mám třeba patnáct vánočních koncertů a neříkám tomu turné. Jezdím po celý rok, vždycky udělám jeden koncert, dám si pár dní volno, pak udělám další koncert. Dělám s mými muzikanty, občas jsem s nějakým bigbandem. Takže pořád je co dělat a já jsem moc ráda, protože už bych nemusela, ale říkám si, že když to jde, tak proč bych přestávala, když jsou tu i tací, kteří ani neměli začínat.