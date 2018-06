Elon Musk a Amber Heardová se opět vídají

Když se letos v srpnu po roční známosti Elon Musk a Amber Heardová rozcházeli, nikdo nepochyboval o tom, že šlo o rozhodnutí ze strany bohatého podnikatele. Jenže šéf automobilky Tesla a zakladatel kosmické společnosti SpaceX v rozhovoru pro časopis Rolling Stone prozradil, že byl do Amber velmi zamilovaný a rozchod byl pro něj tvrdou a bolestnou zkušeností.



„Bolelo to hrozně. Ona se se mnou rozešla víc, než já jsem se rozešel s ní, řekl bych,“ přiznal miliardář.

Musk se také v rozhovoru svěřil, že neumí být sám. „Pokud nejsem zamilovaný, když nejsem ve vztahu, nemohu být šťastný. Jít sám do postele mě zabíjí. A není to tak, že bych netušil, jaké to je být ve velkém prázdném domě, kdy se vaše kroky odrážejí ve velké hale a není tam nikdo jiný, nikdo neleží na polštáři vedle vás... Jak si v takové situaci pomáháte, abyste se cítili šťastní? Hledám dlouhodobý vztah, ne sex na jednu noc. Hledám seriózního partnera, spřízněnou duši, takové věci,“ dodal.

Nyní se zdá, že jeho zoufalá slova Amber vyslyšela a miliardáři dala druhou šanci. A že se o sebe pár skutečně zajímá, dokazují i nejnovější snímky, během společné snídaně v Los Angeles si Elon prohlížel poslední vydání časopisu GQ Australia, který na obálce představoval Amber jako Ženu roku.



Heardová a Musk, jehož majetek se odhaduje na 19,5 miliardy dolarů, se dali dohromady minulý rok v létě. V té době se oba rozváděli, ona s hollywoodským hercem Johnnym Deppem, jehož obvinila z domácího násilí (více zde), on s britskou herečkou Talulah Riley, kterou si vzal dokonce dvakrát. Z prvního manželství s Justine Muskovou má jihoafrický rodák pět dětí včetně trojčat.