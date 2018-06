Elon Musk se po roční známosti rozešel s Amber Heardovou

„Je to jen mezi Amber a Elonem, ale bylo to jeho rozhodnutí. Amber je zdrcená,“ řekl nejmenovaný zdroj listu The Daily Mail.

„Ukončil to před týdnem. Dozvěděl se jisté věci o jejím chování, které nemohl akceptovat,“ naznačil ještě zdroj a dodal: „Amber umí být velmi manipulativní a sobecká. Elon je zpátky v Los Angeles, zatímco ona si odjela léčit zlomené srdce do Austrálie.„

Heardová se s pohádkově bohatým Muskem, jehož majetek se odhaduje na 16,6 miliardy dolarů, dala dohromady minulý rok v létě. V té době se oba rozváděli, on s britskou herečkou Talulah Riley, ona s hollywoodským hercem Johnnym Deppem, jehož obvinila z domácího násilí. (více zde)

Společný snímek dvojice zveřejnila naposledy v dubnu: