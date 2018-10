Místo kokainu teď po nocích sjíždím seriály, říká Drew Barrymore

V aktuálním rozhovoru v pořadu Norm McDonald Live prozradila Drew Barrymore, že k užívání kokainu se už nechce nikdy vrátit. „Panebože, ne! Byly to dlouhé roky. Ale už je konec. Dnes mě snad nic neděsí tolik, jako představa, že bych se ke kokainu vrátila,“ tvrdí herečka a matka pětileté Olive a čtyřleté Frankie. Dodnes také lituje toho, že si jako dítě místo natáčení nehrála s vrstevníky na písku a nikdy nechodila do školy.



„Nyní je to poprvé, kdy můj věk přesně odpovídá mému životu. Když jsem byla dítě, pracovala jsem a cítila se jako dospělá. Ve dvaceti jsem zase chtěla dohnat dětská léta,“ přiznala herečka.

Dědeček Drew, slavný hollywoodský herec John Barrymore se v šedesáti letech upil k smrti. Jeho dcera Diana Barrymore své zkušenosti se silnou závislostí na alkoholu a drogách popsala v roce 1957 v knize Příliš hodně, příliš brzy. Zemřela tři roky po vydání tohoto bestselleru v pouhých devětatřiceti letech na předávkování prášky na spaní v kombinaci s alkoholem.

Otec Drew Barrymore se kvůli své povaze i lásce k drogám a alkoholu často dostával do konfliktu se zákonem. Ačkoli se s dcerou příliš nestýkal, prokletí jejich rodu se přeneslo záhy i na ni. Po Spielbergově E. T. mimozemšťanovi se z Barrymore přes noc stala světová hvězda a milionářka. Nikdo s ní nejednal jako s malým dítětem a ona se podle toho začala chovat. V devíti letech poprvé kouřila cigaretu a okusila alkohol.

Desáté narozeniny slavila herečka v newyorském hudebním klubu s přáteli a celebritami až do rána. Tehdy začala také pravidelně kouřit marihuanu. Od svých dvanácti bojovala se silnou závislostí na kokainu. Ve třinácti se pokusila o sebevraždu, dostala se do péče psychiatrů a dvakrát se léčila na klinice pro odvykání závislostem.



„Někdy, když sedím na baru na nudné párty, říkám si, že bych si něco dala, protože jsem znuděná a unavená. Pak si uvědomím, že mnohem radši vyrazím domů a pustím si pořad Lovci realit z celého světa. Už mě nebaví být vzhůru dlouho do noci a kouřit jednu cigaretu za druhou. Občas si dám drink, ale už to není, co to bývalo,“ říká Barrymore.

Herečce se daří v kariéře i v podnikání. Jako mnoho dalších celebrit má svou kosmetickou řadu (Flower Beauty) a v roce 2012 představila světu i vlastní kolekci vín. Hollywoodská herečka je tak po Francisi Fordu Coppolovi, Gérardu Depardieuovi či Karlu Rodenovi další hvězdou, která propůjčila vínu své jméno. Vybrala si Pinot Grigio z hroznů sklízených na severu Itálie.



Drew Barrymore se před dvěma lety potřetí rozvedla. S židovským obchodníkem Willem Kopelmanem (40), kvůli kterému konvertovala k judaismu, se zasnoubili v roce 2012, vzali se téhož roku v červnu, ale klapalo to jen čtyři léta do července 2016.

Nyní to vypadá na návrat k bývalému příteli Justinu Longovi (40). „Oba jsou svobodní a tráví teď spolu hodně času. Drew se sama stará o dvě dcery. Takže pomoc se jí hodí. Uvidíme, jak se to vyvine,“ uvedla kamarádka Drew Barrymore v rozhovoru pro E! News.