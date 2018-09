Bulvár zaplatí rodině herce Rodena o tři miliony méně, rozhodl soud

Takto si herec Karel Roden a jeho partnerka Laura Čekanová úspěch ve sporu s bulvárem nepředstavovali. Když v lednu 2016 podali k soudu žalobu, v níž vyjmenovali na šedesát článků z Blesku a Aha!, které měly zasáhnout do jejich soukromí, žádali jako odškodnění celkem osm milionů korun. Pro každého člena rodiny včetně dvou dětí měla satisfakce činit dva miliony.



„Jsem introvertní člověk, který se snaží si svoje soukromí střežit. Od momentu, kdy mám rodinu, kdy se mi narodily děti, tak je to velmi těžké. Otevřu noviny a je tam fotka mého dítěte, které nemá ani pásku přes obličej. Já tedy nevěřím ani na tu pásku. Nechci domýšlet do důsledků, jak je to v dnešní společnosti pro ty děti nebezpečné. Někdo je sebere na chodníku, protože si bude myslet, jak moc mám peněz. O tom také píšou – jak jsem bohatý a co všechno mám,“ uvedl před soudem Roden.



V dubnu přiznala soudkyně Iva Kaňákova z Obvodního soudu pro Prahu 7 jeho rodině na tuzemské poměry nebývalou částku – pět milionů korun. Jenže vydavatelství v pondělí u nadřízené instance částečně uspělo s odvoláním.



V dubnu 2018 vysoudil Karel Roden s rodinou pět milionů:



Městský soud v Praze nakonec přiznal herci a jeho blízkým zhruba třetinu původně vysouzené sumy. Od vydavatelského domu dostanou 1,8 milionu korun. Každému z rodičů musí žalovaná společnost poslat 750 tisíc korun, každému z dětí 150 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.



„Odvolací soud dospěl k závěru, že ve vztahu k dospělým je přiměřenou částkou, která by naplnila jak funkci satisfakční, tak funkci sankčně-preventivní, částka jeden milion korun. V jedné čtvrtině jsme ale uplatněný nárok shledali za promlčený (promlčená je čtvrtina žalovaných článků – pozn. red.), z tohoto důvodu to soud zkrátil na 750 tisíc korun,“ uvedla předsedkyně senátu Veronika Křesťanová.

„Ve vztahu k dětem soud trvá na svém závěru, že ta újma, která jim vznikla, je nižší,“ doplnila soudkyně. Podle ní je podstatné, že vydavatelství nadále nesmí informovat o biologickém původu a způsobu početí Rodenových potomků.



„Kuriózně se tady na jednu stranu žalovaná (společnost) brání tím, že o zásah (do soukromí) nejde, na druhou stranu na některých fotkách nezletilých (Rodenových dětí) jim dává pásku přes oči. To znamená, že si je vědoma postavení nezletilých a toho, že se jedná o soukromé rodinné záležitosti,“ upozornila Křesťanová.

Vysouzená částka je i tak na české poměry mimořádná. Do její výše se podle soudu promítla nejen vysoká čtenost žalovaných periodik, ale i skutečnost, že vydavatelství zveřejnilo intimní detaily ze soukromí hercovy rodiny jako první.

Karel Roden v lednu u soudu kritizoval praktiky bulváru:



Roden s partnerkou se jednání soudu účastnili. Výsledek přešli mlčením. „Bez komentáře,“ odpověděla jejich právní zástupkyně Alena Andruško na dotaz, zda jsou rozhodnutím soudu zklamaní. Není to poprvé, co odvolací senát Veroniky Křesťanové odškodnění pro Rodena a jeho blízké snížil. Ve dvou dřívějších sporech, které hercova rodina s bulvárem vedla, zkrátil původně vysouzené částky o celkem 1,3 milionu (podrobněji v tabulce).

„Jsem přesvědčen, že redakce mají nějaký rozpočet, ve kterém počítají i s těmito soudy. A ve chvíli, kdy se vysouzené odškodnění vejde do tohoto rozpočtu, tak budou v psaní pokračovat, protože jim prodej novin vynese daleko víc peněz než to, co zaplatí na soudech,“ řekl k tomu letos v lednu herec.



„Částka je samozřejmě vysoká, zvážíme argumenty, které budou uvedeny v odůvodnění rozsudku,“ odpověděla právní zástupkyně vydavatelství Helena Chaloupková na dotaz iDNES.cz, zda se společnost Czech News Center dovolá k Nejvyššímu soudu. Vydavatel musí Rodenovu rodinu odškodnit do tří dnů od doručení písemného rozsudku.