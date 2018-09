David Kraus: Byli jsme zasnoubení, Strýcová je největší omyl mého života

„Je mi ukradená, jenom nesnáším lži a sráčovství, takže když se mě někdo na to zeptá, řeknu každýmu, jak to bylo. Uráží mě, že mě někdo lituje jako nějakýho člověka, kterej byl rozejit a nechtěl si to připustit,“ napsal Kraus s tím, že byli s tenistkou dokonce zasnoubení.

„Byla a je největší omyl mého života. Nikdy jsem se v člověku nespletl jako v ní. Jsem rád, že vím, koho jsem měl vedle sebe, a vracím se zase sám k sobě,“ dodal David a připojil fotky, kde leží v posteli s neznámou dívkou. Jak však ihned vysvětlil, šlo jen o natáčení.

“Točil jsem asi nejnamáhavější postelovou scénu, až jsme se z toho pěkně zpotili. Naštěstí jsem ji točil s dobrou kamarádkou Koki. Pro změnu jsem byl dneska já nevěrnej Barboře, kterou hrála Veronika Kubařová. Jsem rád, že to máme za sebou a jdu do sprchy,“ uvedl.

Barboru Strýcovou v červenci bulvár vyfotil, jak se na veřejnosti objímá se šéfredaktorem magazínu Elle Petrem Matějčkem. Tenistka následně vydala na Instagramu prohlášení, že s Davidem nejsou pár už několik měsíců. „Můj vztah s Davidem skončil. Není to záležitost několika hodin, ale měsíců. Jako mnoho jiných vztahů i my jsme se bohužel dostali časem do problémů.“ (více čtěte zde)