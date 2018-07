Strýcová potvrdila rozchod s Krausem. Přeju mu všechno nejlepší, uvedla

„Milí fanoušci, mám pro vás zprávu, která se netýká tenisu. Můj vztah s Davidem skončil. Není to záležitost několika hodin, ale měsíců. Nechtěla jsem veřejně řešit naše osobní problémy,“ oznámila na Instagramu tenistka.

Uvedla, že s Davidem prožila tři krásné roky a spoustu chvil, na které nikdy nezapomene. „Byli jsme každý úplně jiný, ale možná právě proto jsme se jeden do druhého zamilovali. Já sportovkyně, která musí mít ve všem pořádek a všechno má naplánované na minuty, on umělec, který mě učil, že je občas potřeba vydechnout a nestresovat se,“ uvedla.

„Ale jako mnoho jiných vztahů i my jsme se bohužel dostali časem do problémů. Dlouho jsme se je snažili vyřešit, chvíli to vypadalo líp a chvíli zase hůř. Ale poslední dva měsíce už jsme spolu nežili. Naše problémy byly vždycky jen naše,“ dodala.

Davida Krause i jeho práci stále respektuje a v těžkých chvílích se choval podle tenistky vždy férově. „Mám ho ráda a přeju mu všechno nejlepší. Stejně tak doufám, že on bude i dál fandit mně,“ dodala.

Tenistku Barboru Strýcovou před pár dny bulvár vyfotil, jak se na veřejnosti objímá se šéfredaktorem magazínu Elle Petrem Matějčkem. Ani jeden z nich nechtěl případný vztah komentovat.

