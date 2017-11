Baldwin se také omluvil za sexistické chování, zatím ho nikdo neobvinil

„Choval jsem se k ženám velmi sexisticky. Šikanoval jsem ženy. Přehlížel jsem ženy. Podceňoval jsem ženy. Ne pravidelně, ale čas od času, dělal jsem to, co spousta mužů, což je… že jsem se nechoval k ženám jako k mužům. Muži to nedělají. Jsem z generace, která to nedělala, a chtěl bych to změnit. Opravdu bych tohle chtěl změnit,“ prohlásil Baldwin.



O tom, jak se k ženám chovali producenti Harvey Weinstein či James Toback, prý věděl.

Filmového producenta Weinsteina, který je obviňovaný z desítek případů neomaleného chování vůči ženám, se v současné době chystá zatknout newyorská policie. Shromáždila prý hodnověrné důkazy o znásilnění dnes 33leté americké herečky Paz de la Huertové, kterého se Weinsten dopustil v roce 2010.

Britský Scotland Yard pro změnu vyšetřuje herce Kevina Spaceyho kvůli zneužití kolegy, jehož měl proti jeho vůli sexuálně uspokojovat před devíti roky.

Vše začalo tím, že mladík přišel za tehdejším uměleckým šéfem divadla Old Vic v Londýně, aby se s ním poradil o své kariéře. Spacey ho pozval k sobě domů na drink, opil ho a podal mu marihuanu, a když mladík odpadl, začal na něm provádět felaci.

Tehdy třiadvacetiletý začínající herec po probuzení utekl. Spacey mu přitom vyhrožoval, aby nikomu o incidentu neříkal.

Spaceyho ze sexuálního obtěžování obvinilo také několik kolegů ze seriálu Dům z karet.