Policie se chystá zatknout Weinsteina. Máme důkazy o znásilnění, tvrdí

Důkazy se opírají o svědectví dnes třiatřicetileté americké herečky Paz de la Huertové, která Weinsteina obvinila ze dvou případů znásilnění, jež se měla odehrát v jejím bytě. Vyšetřovatelé považují její svědectví za hodnověrné a část jejích výroků si už ověřili.



„Kdyby byl Weinstein v New Yorku, rovnou bychom ho šli určitě zatknout,“ řekl novinářům Boyce. Protože se ale producent nachází v jiném americkém státě a čin se stal před sedmi lety, musí policie nejprve shromáždit další důkazy.

De la Huertová řekla nedávno televizi CBS, že k prvnímu znásilnění došlo v říjnu 2010, kdy ji Weinstein vezl domů z oslavy a vymohl si „drink“ v jejím bytě. Druhé se stalo téhož roku v prosinci, kdy Weinstein opět přišel do jejího bytu. Konzumovala prý tehdy alkohol a nebyla ve stavu se bránit.

Vyšetřování kauzy bylo oznámeno měsíc poté, co list The New York Times zveřejnil první informace o Weinsteinových sexuálních útocích. Od té doby se jako jeho oběti přihlásily desítky žen.