Alanis Morissette: Trpěla jsem poporodní depresí a odmítala svého syna

Alanis Morissette promluvila o své poporodní depresi, aby tato nemoc přestala být vnímána jako ostuda matky a aby pomohla ženám, které jí trpí.

Po porodu svého syna v roce 2010 si prošla obdobím psychického temna. Ačkoli se na dítě velmi těšila, nedokázala se z jeho narození radovat.

"Já jsem si myslela, že je to jen temná fáze, že pokud ji budu snášet, tak odejde sama. A pak mi došlo, že čím déle budu čekat, tím to bude intenzivnější," řekla osmatřicetiletá zpěvačka pro ET Canada.

Alanis Morissette

"Mluvím o tom proto, aby to nebylo vnímáno jako ostuda. Prostě se to občas stane a já čekala příliš dlouho, než jsem požádala o pomoc," dodala.

Zpěvačka v minulosti prošla také posttraumatickou stresovou poruchou, kterou vyvolala sláva. V roce 1995 vydala album Jagged Little Pill a byla z ní najednou velká hvězda. Slávu ale neunesla.

Trpěla také poruchami příjmu potravy. Už jako náctiletá měla anorexii a bulimii. Řešila tak prý samotu (více čtěte zde).