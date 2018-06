Zvěřina z VyVolených píše knihu

ČTĚTE TAKÉ:

„Je to možné,“ se smíchem potvrzuje Zvěřina tyto dohady. „Zatím je ale vše v jednání. Netuším, kdy autogramiáda bude.“ Práce na knize finišují a měla by vyjít do konce měsíce října.

Všichni se ptají, kolik asi dostane zaplaceno za to, půjde-li ke konkurenci. O výši částky, kterou by měl údajně vyinkasovat, se spekuluje dokonce v milionech. „K tomu nemá vůbec cenu se vyjadřovat. Pokládám to za nesmyslné plácání. Podobné řeči jsou mi podsouvány.“

Zvěřina sám tvrdí, že si přál z VyVolených odejít. Proč tedy chce něco podobného absolvovat opět v reality show u konkurence? „To je úplně jednoduché. Abych psal objektivně a neodsoudil jen jednu reality show, bylo by dobré, abych poznal, jak to chodí i v té druhé. Chtěl jsem tam jít nasbírat inspiraci pro druhou knížku.“

Proč hovoří v minulém čase? „Teď mám nějaké ohlasy, že bych tam měl jít jen na tři dny. Za tu dobu bych tam toho na knížku moc nenasbíral.“ Těmto ohlasům však prý dává Zvěřina stejnou hodnotu jako těm o milionech za svůj nástup do domu Velkého bratra. „Nevím. Uvidíte sami – jestli tam budu zavřený, na jak dlouho tam budu zavřený a jestli mi to bude stačit na knížku.“

Na koho se tedy případně těší v dobrém i zlém? „Těším se na všechny. Začal jsem Velkého bratra trochu pozorovat, donedávna jsem nevěděl, kdo je kdo ani jestli to jsou lidi z té obrazovky, nebo jestli je to také tak zkreslené. Nikoho neodsuzuji podle televize. Přesně to udělali všichni lidé se mnou a nezasloužil jsem si to. Nebudu dělat stejnou chybu. Dám na osobní kontakt.“

Zvěřinova úvaha o tom, že byl diváky neprávem odsouzen, neladí s tím, co po odchodu z vily hlásal. Údajně toho ošklivého jen hrál. Proč se tedy diví, že ho lidé tak vzali, a tudíž u nich prohrál? Neměl by mít radost, že svoji roli zvládl tak dobře? „To jo, ale byly tam i dobré stránky té postavy. A ty nebyly vůbec nikde odvysílány.“ Které? „Většinou jsem chodil poslední spát a ten bordel, který tam po nich zůstal, jsem s někým uklízel. Buď s Reginou, nebo s Věrkou. S tou jsem i několikrát vařil pro ostatní. To ale nikdo neviděl. Ukázali jen jednu stranu té postavy.“

Připravovanou publikací se Zvěřina nechce nějak očistit. „Spíš je to o rozporech. O tom, co oni vysílají a co se tam opravdu děje.“ Ve chvíli, kdy Petr Zvěřina do VyVolených nastupoval, podepisoval – jako všichni – s Primou smlouvu. Prima pořad vysílá, platí, platí i soutěžícím a tak dále. Kdo vyhraje, dostane jedenáct milionů. A jak už bylo řečeno, vilu opustit chtěl. Není to teď od něho nefér? „To, do čeho jsem se přihlásil, není soutěž o jedenáct milionů. To je telenovela, na jejímž konci je nějaká výhra. Já jsem přece nedal právo Primě, aby mě tam dusili a terorizovali. Když vlezu do reality show, myslím si, že je to od slova reálný – skutečný. Ale nechtějí-li vás pustit ven, tak o čem to je? To je vězení s psychickým terorem.“

Každý soutěžící má právo, když zaplatí pokutu, soutěž opustit. „I skrz tu pokutu jsem chtěl jít domů. Řekli mi – musíš tady vydržet ještě víkend, bylo to před první vyřazovací volbou.“ Podle Zvěřiny na Primě doufali, že si to do pondělí rozmyslí, a údajně mu slibovali i doktora pro nemocného otce. „Na to mě dostali zpátky,“ tvrdí mladík.