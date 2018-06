Zvěřina: Sobotní Duel mi nějak nesedí

Hlasování je podezřelé

"Sobotní výsledek mě opravdu zaskočil. Přijde mi to divné, hrozně zvláštní. Právě v sobotu jsme seděli všichni ex-VyVolení pohromadě v restauraci a společně jsme se koukali. Už jsme to i tušili, protože jsme měli nějaké signály z Primy, že vypadne právě Regina. Přišlo nám to hodně divné. A když jsme ty první výsledky viděli, že to bude o takový rozdíl, tak nám to všem!!! přišlo jako totální nesmysl.

"Kamarádská škatulata, hejbejte se!"

Až se Vladko v další Volbě dozví, kolik měl Michal hlasů, protože jim to zatím musí tajit, tak to bude mazec. Kamarádství skončí ve chvíli, kdy Vladko uvidí na vlastní oči, s jakým rekordem se to Michal vrátil zpátky. V té chvíli se z nich stanou soupeři a bude po kamarádství.

Tiká tam časovaná bomba

Být ve vile, tak bych se přikláněl k návratu Reginy, už pro tu show. I když, jestli to správně pozoruji, tak tam zůstávají ti, co ještě nevybouchli. Michal, to je časovaná bomba, stejně tak jako Emil. Mermomocí si drží falešnou masku, za níž skrývají výbuchy emocí. A štáb asi čeká, až opravdu vybuchnou na kameru. Jinak si to nedokážu vysvětlit.

Michalovi to vychází

Michal mi v tuto chvíli vadí ve vile ze všech nejvíc. Je falešný. Když jsem ve vile byl, tak jsem ho měl za velmi rozumného kluka. Na něm je vidět rozdíl, jak ho vnímají lidé ve vile a jak působí na lidi venku. Na začátku celou dobu mlčel, seděl. Říkal jsem si: "Jo, dobrý, moudrej, rozumnej kluk!" Teď ve zpovědní místnosti všechny pomlouvá. Hraje celou dobu, ale jeho hru jsme vevnitř vůbec nerozkryli. Hraje prostě jiný druh hry. Naopak moje sympatie si získal Jindra. To je naprosto nekonvenční člověk a dělá si ze všeho legraci."