Zvěřina: Regina soupeří s Vladem

"Kdybych ve vile byl, koukal bych, jak se do sebe pustili. Asi bych se je snažil uklidnit, protože jsou to emoce, které je třeba další den budou mrzet. Nepřiklonil bych se na ničí stranu - pro Vladka jsem byl soupeř a ten by mi to pak dával pořád sežrat. Regina se ke mně taky hezky nechovala, takže bych neměl důvod se jí zastávat.

Až doteď drželi ti dva spolu a šli proti Honzovi, proti mně, šli společně proti Věrce i proti Sašovi. Proti Rosťovi už ani ne. Ale teď zjistili, že jediným silným soupeřem jsou si právě oni dva navzájem.

Rybičky, co s vámi?

Já bych je dokázal zabít. Tedy když by se zatáhla ta plenta, tak určitě. Vždyť je to normální, od začátku jsme tam jedli maso - kuřecí, vepřové, prostě všechno, tak já nevím proč najednou dělat z ryb něco jiného. Chodí se přece na ryby! Mně se hrozně líbí Jindra, jak to neřeší a necpe zbytečně emoce tam, kam nepatří! Holky to měly těžší. Upnuly se k rybičkám, měly svoje oblíbené zvířátko.

Hrála Regina odchod?

Noooo, asi to hrála. Protože kdyby chtěla jít domů a byla tak zásadová, jak říká, tak by opravdu šla. Těch 200 tisíc přece pro záchranu zvířat, když se takto jednou rozhodnu, můžu obětovat. Ale zase! Ve vile jsou obyčejní, možná chudí lidé, pro které je dvousettisícová pokuta opravdu velký bubák. Když si představí, jak dlouho by to vydělávali a spláceli z normálního příjmu, který měli doposud, tak to pro ně musí být hrozný šok - stejně jsem byl z toho v šoku i já.

Jen si jdi, holka. Nikdo tě nedrží...

Vážně jsem koukal, když se rozhodla jít domů a všichni jí domů posílali. Když jsem se takto rozhodoval 2. září já, tak mě všichni (kromě Reginy) přemlouvali, ať tam zůstanu. Takže tady je velký posun docela někam jinam. Všichni cítí, že už jich je tam málo, tak by klidně opustili i city a někoho se rádi zbavili. Bylo to opravdu legrační, jak všichni říkali: "Tak už jdi! Jdi! Jdi! Vždyť si to říkala, musíš držet slovo..."

Michal by měl o palec víc

Volba padla na Michala. Z mého pohledu zvenku, když to vidím, jak to je, tak bych mu dal hlas také. Za tu jeho faleš a za to jeho poklonkování Vladkovi. To se mi hodně nelíbí, takže by měl o palec víc. Kdybych byl uvnitř a Vladko neměl imunitu, tak by to byl on. Takhle by mi vyšel asi stejně Michal. Nebo Emil. Je těžké se tam zpět vpasovat, když už tam nejsem. Vzal bych si Emila jako předtím!

Kačenka nežije jenom pro peníze

Já jsem to říkal všem od začátku, že 11 milionů není to, proč by si měli nechat kakat na hlavu a nechat si vše líbit. Kačenka je chytrá holka a teď jí to došlo. Něco jí dávají, pak berou, bolí jí to. Možná se rozhodne jít domů, ale zase je tady pokuta! Určitě ji na druhou stranu děsí, že by mohla mít problémy.

