Zvěřina: Chci být ještě letos otcem

Petr by byl rád, kdyby se mu narodil chlapeček. „Jmenoval by se Pavel, po mém tátovi,“ říká exvyvolený a zásadně popírá fámy, že by se s přítelkyní Kateřinou rozešel.

„Nějaký mráček se nad námi přehnal. Ale znáte snad vztah, který je bez problémů? Teď už je všechno v pořádku, jsme šťastní,“ tvrdí Zvěřina.

Rodiče Petra i Katky se na vnoučata moc těší a podle slov Petra si dokonce o ně říkají. „Jsme do toho tlačeni z obou stran.“

V případě holčičky ještě nemají budoucí rodiče jasno. Jistí si jsou tím, že by se mělo jednat o typicky české jméno jako je Eliška nebo Anežka. „Holčička by byla taky skvělá, jen bych se netěšil, až by šla do puberty,“ přiznává.

Na svůj slib z Vily účastník VyVolených nezapomněl. Stále trvá na tom, že si svou přítelkyni vezme. „Zatím to vypadá, že dítě přijde na svět až po svatbě, tu plánujeme na léto. Kdyby se prcek narodil v září, tak by měl povahu po mně, to bych měl radost,“ směje se Petr.