Zvěřina chce do domu Velkého bratra

Sice jako jediný nepodepsal smlouvu s agenturou Levita, která vyvolené po soutěži zastupuje, ale před vstupem do vily se už při castingu upsal ke spolupráci s Primou. "Já si myslím, že se mé povinnosti vůči Primě týkaly jen castingů, televize tvrdí, že platí pořád."

"Do domu bych šel, ale ne soutěžit. Určitě bych tam nevlítnul s tím, že jsem Petr Zvěřina a budu se teď s vámi prát o peníze. To by mi připadalo nefér," řekl iDNES. "Šel bych tam udělat show," líčí své představy o pobytu v domě konkurence.

Petr si je vědom, že má vůči Primě nějaké povinnosti. "Ale mám také práva. Je teď na mém právníkovi, aby vymyslel nějaký kompromis, jak situaci urovnat. Víte, jedna televize mě využije, druhá mě využije, tak abych potom nezůstal sám," uvažuje logicky.

Závratný honorář, o jakém psal bulvár, mu prý však Nova rozhodně nenabídla. "Dostal bych víc, než dostávají v denní gáži soutěžící, ale že bych na tom zbohatnul, to rozhodně ne. Na Nově mi řekli, že nemají peníze a že případnou návštěvu v domě mám brát jako reklamu," připustil hráč z vily VyVolených.

Zvěřina, který je z vily venku už měsíc, sleduje nyní obě televizní reality show. "VyVolení jsou moje druhá rodina a Big Brothera sleduji, protože jsem dostal šanci tam účinkovat."

Čtěte také:

* Přestoupí vyvolený Zvěřina k Bratrovi?