Zveřejním další nahé snímky, pohrozil fotograf z Berlusconiho vily

Podle britského tisku The Times vlastní Zappadu fotografie, na kterých Berlusconi uzavírá fiktivní sňatek s jednou z téměř nahých dívek. "Vypadá to jako nevinná hra, kde byl on jediný muž. Bylo tam kolem šesti dívek a vypadalo to jako nějaký způsob sňatku s jednou z nich. Tipuji, že jí bylo mezi pětadvaceti a třiceti roky," uvedl Zappadu. - čtěte Nahý Topolánek trhá rekordy, viděly ho miliony lidí

Fotograf, který pozoroval sídlo Villa Certosa více než dva roky, prozradil další podrobnosti. "Pokud mluvíme v procentech, řekl bych, že devadesát procent hostů jsou ženy, velmi mladé ženy. Je to moře mladých, krásných dívek. Vidíte dívky v krátkých sukních, dívky, které se vozí po zahradě v golfových vozících. Můžete slyšet smích, hudbu, party, ale nevíte, co se děje," popisuje.

Zappadu svoje fotografie svěřil do rukou svých přátel v cizině, kde se i sám skrýval ze strachu před mafií. "Fotek je víc. Pro mě a pana Berlusconiho to ještě neskončilo," nechal se slyšet fotograf, který díky skandálním snímkům získal velkou slávu. "Před pár dny mi dáma, kterou jsem nikdy předtím neviděl, nabídla, jestli chci zaplatit snídani. Lidé na ulici ke mně přicházejí a objímají mě. Ze začátku jsem byl docela překvapený," řekl Zappadu. "Jsou tu dva typy Italů: jedni, kteří Berlusconiho milují, a druzí, kteří ho nenávidí. Jen pár jich je mezi," tvrdí fotograf.

Berlusconi mezitím dělá vše pro to, aby se snímky nedostaly ven. Jeho právník už dokonce podal žádost o zabavení fotografií římské prokuratuře, uvedla ČTK.

"Je proti mně vedena kampaň plná skandálů. Je to podvodný plán, protože jeho cílem je mě srazit a dosadit na mé místo někoho, kdo nebyl zvolen Italy. Pokud tohle není podvod, řekněte mi, co to je," uvedl už dřív Berlusconi.

První kompromitující fotografie zveřejnil španělský deník El País a je mezi nimi i nahý český expremiér Mirek Topolánek. Ten původně popíral, že by se na fotografiích mohl objevit on, nakonec ale připustil, že jde zřejmě o něj, snímky ale označil za fotomontáž.

Aféru kolem fotografií, na nichž jsou kromě Topolánka vidět i další spoře odění návštěvníci honosného sardinského sídla, Berlusconi vtipně komentoval výrokem, že by bylo nejlepší vilu prodat, protože Topolánek ho tam už stejně asi nikdy nenavštíví. Tento fakt svými slovy potvrdil i sám Topolánek, který celý výlet označil za velký omyl. "Už nikdy nevyužiju nabídky žádného politika, abych v plném soukromí pod dohledem carabinieri absolvoval svoji dovolenou," řekl bývalý český premiér. - čtěte Topolánek se poučil, na dovolenou k politikům už nepojede