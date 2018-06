Zuzana Vejvodová z Ulice porodila kluka, jmenuje se Jonáš

Libuška ze seriálu Ulice se stala maminkou v pátek v noci, potvrdila iDNES.cz Ludmila Bártíková z televize Nova. Jonáš měří 52 centimetrů a váží 3, 66 kilogramu. Oba jsou v pořádku.

"Televize Nova a všichni kolegové ze seriálu Ulice srdečně gratulují rodičům Zuzaně Vejvodové a Pavlu Nečasovi k radostné události," dodala Bártíková.

Herečka už devět let žije s hercem Pavlem Nečasem. Miminko bylo plánované, ale pár svatbu zatím neřeší.

"Upřimně, není to věc, kolem které by se točil náš život. Je to určitě hezká věc a některým lidem to přineslo potěšení, nebo je za tím spousta jiných hlubších věcí. Ale my to zatím takhle neprožíváme. Daleko důležitější je pro nás třeba to miminko," řekla pro iDNES.cz herečka.

Zuzana Vejvodová a Pavel Nečas

Zatím není jasné, zda kvůli mateřství herečky tvůrci seriálu budou upravovat scénář. Většina dílů se Zuzanou Vejvodovou se natočila ještě v létě a na podzim. Herečka by se však už brzy chtěla vrátit k práci.