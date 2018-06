MÓDNÍ MASÁŽ: Rudé rty a šik hodinky. Tohle je styl herečky Vejvodové

Módní trendy Nakupujte podle aktuálních trendů na Modissimo.cz a pořiďte si nové boty z pohodlí domova.

VÝBĚR OBLEČENÍ A BOT

Dostala jsem za úkol, abych se sladila do červené. Snažila jsem se o to, ať už se to týká punčoch, šatiček a nebo náušnic. Boty jsou černé, ale na vysokém podpatku, žiju si na vysoké noze.

Mám celkově ráda nedbalou eleganci, tedy ležérní styl, ale takový, který s elegancí bude pořád kamarádit.

VLASY A MAKE-UP

U vlasů nikdy nedělám velké cavyky, stáhla jsem je čelenkou. Je mi to příjemné a takhle se češu téměř kamkoliv. V případě make-upu jsem taky příliš neexperimentovala, decentně jsem se sladila se zbytkem červené, to se nemá přehánět.

DOPLŇKY

Z doplňků bych vypíchla zmíněné náušnice a hodinky, které prý hodně vynikají za každých okolností. Čím užší ruka, tím větší paráda. Ale to nechám na vašem hodnocení.