Abych nevyšla ze cviku, beru i reklamy, říká herečka Zuzana Šulajová

„Práce šla stranou a teď si trošku užívám. Ty reklamy mi to vynahrazují. Je to krátkodobá záležitost, na tři dny. Tak to jde. Abych nevyšla ze cviku. Ale nějaký film nebo seriál, to jsou dlouhodobé záležitosti, na které je třeba se připravit a věnovat tomu více času. Myslím, že je ještě brzy,“ prozradila Šulajová.

Do práce by se znovu vrhla, kdyby se objevila nějaká hodně zajímavá nabídka. „Zatím nebyla taková, kterou bych zvažovala a chtěla dělat. Čekám na tu pravou příležitost,“ řekla.

Občas to prý u ní doma je pořádná divočina. Dva kluci nejsou žádná legrace. „Mám je vlastně tři. Protože ten nejstarší, jejich otec, je jako třetí dítě. Oni mě obdivují, jakoby opečovávají a já jsem ta, která musí nastolit řád. Protože tři kluci v domácnosti, to je věčný nepořádek,“ prozradila Šulajová.

Občas se jí podaří vyjít si s kamarádkami ven. „Vyjdeme si bez dětí, na vínko, pokecáme. Jednou za dva týdny si uděláme babský večer,“ řekla herečka a přiznala, že by si přála ještě jedno dítě. „Ale nejdřív za pět let. Myslím, že teď na to vůbec nemám energii. Ale chtěla bych holčičku.“