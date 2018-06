VIDEO: Stivínová se stěhuje domů. Děti jsou Američani tak akorát, říká

„Usilovně pracuju na návratu do Čech. Potrvá to asi rok, už tu mám i nějakou práci. Do Ameriky jsme odjížděli na tři roky, zůstali jsme šest let. Byli jsme tam déle, než jsme původně chtěli, líbilo se nám tam, ale myslím, že je teď správný čas, aby děti nebyly Američani a časem tam můžou se svou znalostí angličtiny jet studovat,“ řekla na kameru iDNES.cz Zuzana Stivínová.

Do Prahy nyní zavítala kvůli Tereze Maxové, jíž zazpívala na charitativním večeru Fashion for kids. Zpívání se paradoxně věnuje víc než hraní.

„Zpívám víc než kdysi, protože můžu víc cestovat a víc se tomu věnovat, můžu zpívat anglicky, takže zpěv je momentálně podstatná část mé kariéry,“ přiznala.

Stivínová na přehlídkové molo sice nevyšla, profesi modelky si ale nedávno zkusila. A bylo to vůbec poprvé v jejím životě.

„Říkám, že s modelingem začínám ve čtyřiceti po dvou dětech. Měla jsem fashion story v módním časopisu a byla jsem tam skutečně za modelku, ne za Zuzanu Stivínovou. O nějaké korekce bych si ani netroufla žádat, maximálně jim důvěřuji,“ dodala se smíchem.

A co má na sobě herečka nejraději? „To není jedna věc, je jich víc, ale nebudu je jmenovat. Mám se ráda taková, jaká jsem.“

Zuzana Stivínová je dcera hudebníka Jiřího Stivína a vnučka herečky Evy Svobodové. Zuzana Stivínová starší je její teta. Je provdaná za molekulárního biologa Lukáše Čermáka, s nímž má dva syny.