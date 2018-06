Těhotná Rosáková končí jako kouzelnice, nahradí ji miss

"Zuzka mi v létě zavolala, že má pro mě špatnou zprávu a já okamžitě po těchto slovech pochopil, že pro ni to ale naopak bude úžasná zpráva. Oznámila mi, že čeká miminko. Jako kamarád jí to samozřejmě strašně přeju," řekl iDNES.cz šéf jediného kouzelnického divadla u nás Pavel Kožíšek.

Zuzana Rosáková začínala kouzlit v roce 2004. Na archivním snímku pózuje s Pavlem Kožíškem a Martinou Krajčovou.

Rosáková, dcera známého moderátora Jana Rosáka, působila v kouzelnickém týmu dlouhých osm let.

"Se Zuzkou byla naprosto báječná spolupráce, je to neskutečný profík. Na jevišti i v zákulisí byla vždy strašně pohotová a vtipná. Kromě divadla nás navíc spojuje i to, že dělala doktorát na stejné katedře jako já," dodal Kožíšek, který modelku v show Magická esa mimo jiné střílel z děla.

Pavel Kožíšek a jeho kouzelnice - Hana Mašlíková, Martina Dvořáková a Zuzana Rosáková

Kdo těhotnou kouzelnici nahradí, není ještě jasné. Kožíšek zatím loví ve vodách soutěží krásy, odkud do svého týmu už dřív přibral Hanu Mašlíkovou či Martinu Dvořákovou.

"Jsem v jednání s jednou Miss ČR, která by se rozhodně nejen mně na jevišti líbila. Agentura, která ji zastupuje, s jejím účinkováním v divadle souhlasí. Tento týden probíhají první zkoušky a zatím to vypadá velice nadějně. Její jméno ale zatím nechci prozrazovat, kdyby snad nedokázala vše, co musí v takové show fyzicky a herecky zvládnout," doplnil Pavel Kožíšek.