Zuzana Paroubková se vzpamatovává z rozvodu a hubne. Podívejte se

Paroubková, s níž se bývalý premiér rozvedl po osmadvaceti letech manželství, shodila už osm kilo. "Cítím se mnohem lépe než dřív a byl to cíl zhubnout," vysvětluje.



Zuzana Paroubková ještě předtím, než začala hubnout

Recept, jak dosáhnout těchto úspěchů, je prý jednoduchý: chce to disciplínu. "Už nesladím. Předtím jsem sladila hodně. A moc nejím na noc... Ale když je namáhavý den, nedá mi to, abych si u televize nedala nějaké dobrůtky," dodává se smíchem.



Manželství Jiřího a Zuzany Paroubkových skončilo loni v září po osmadvaceti letech

Své podle Paroubkové udělalo i trápení, kterým si v souvislosti s rozvodem prošla. Manželovo odloučení, které navíc způsobila další žena - dnes už Paroubkova druhá žena Petra, je zkrátka bolestivé. "Teď už je to ale lepší, chce to prostě čas. To, co se stalo, je nepříjemné a chce to nějaké přátele a oporu," radí bývalá expremiérova manželka.



Zuzana Paroubková se práci s dětmi věnuje už delší dobu

Stále ji zaměstnává především práce pro děti bez rodičů. "Příští týden pojedu s dětmi do Tunisu, v týdnu jezdím do různých dětských domovů a s mým kolegou dohlížíme na rekonstrukci budovy pro děti Pomezní bouda v Krkonoších," popisuje svoje aktivity Zuzana Paroubková, pro kterou je velkou oporou i její pes Andy.