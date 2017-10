Kdyby Petra s Jiřím zůstala, měla by se dobře, míní Zuzana Paroubková

„Nyní spolu máme přátelský vztah a víc spolu komunikujeme, což byla jedna z věcí, která nám v manželství nešla. Já komunikovat chtěla, ale on na to moc nebyl, protože byl neustále v práci. Teď se daleko víc bavíme,“ řekla Zuzana Paroubková.

„Odpustila jsem mu asi po pěti letech. Náš rozvod byl klidný, i když v tom byla nevěra. Nejde ale žít v zášti. Dnes se to děje běžně. Vím, že kdykoliv potřebuju pomoct či poradit, je tu pro mě. Sežene mi lékaře a v podstatě pro mě udělá všechno možné.“

Petra Paroubková v několika rozhovorech v minulosti naznačila, že jedním z důvodů manželské krize byl právě vztah jejího muže s bývalou manželkou, která k nim jezdila a trávila s nimi i dovolené.

„Do Chuchle jsem nejezdila, ale na chatu ano. Tehdy jsem se ptala bývalého manžela, jestli jí to nebude vadit, když tam přijedu. Říkal, že vůbec ne. Ptala jsem se i Petry a ona mi řekla, že budou naopak rádi, když tam přijedu. Takže když jsem měla volno, jezdila jsem za nimi. Ona si to přála. Kdyby cokoliv naznačila, nejezdila bych k nim,“ přiznává.

Zuzana Paroubková se sice na manžela kvůli rozvodu, který proběhl v roce 2007, zlobila několik let, ale jeho druhé manželce se diví. Nechápe Petru, proč se vlastně rozvádí.

„Já si myslím, že ona je blázen. Kdyby s ním zůstala, měla by se celý život dobře. Teď bude muset počítat každou korunu,“ dodala Zuzana Paroubková pro Expres.cz.

Bývalý premiér Jiří Paroubek se nedávno ve společnosti ukázal po boku nové přítelkyně. Na oslavu narozenin producenta Františka Janečka (73) dorazil s bývalou poslankyní ČSSD Gabrielou Kalábkovou (41).

„Gábina je klidná síla. Je to prostě člověk, na kterého je spolehnutí. Je to, nevím, jestli není příliš intimní to říct, velmi oddaná žena. Je to velmi klidný vztah. Klidný přístav, do kterého jsem z toho předchozího turbulentního, byť krásného vztahu přišel docela rád,“ řekl Jiří Paroubek iDNES.cz v září.