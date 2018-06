Zuzana Paroubková: Chci zůstat svá

FOTOGRAFIE ZDE

Oznámkujte proměnu Zuzany Paroubkové

ZDE

Manžel o ní říká, že je introvertní. A co hůř – Zuzana Paroubková chce znát otázky předem a nezačne odpovídat, dokud vedle ní nesedí tisková mluvčí. To nevypadá na dobrý rozhovor!

Jenomže zázrak – ona se napije čaje, zapálí tvrdou spartu a rozpovídá se otevřeně, žádná křeč. Zároveň k sobě přiláká pár psů, kteří jí radostně skáčou po nové sukni.

Chovají se teď vaši sousedi jinak k manželovi, když je tím premiérem?

Vždyť oni ho nevídají. Manžel přijíždí v noci, kdy už všichni spí, a ráno zmizí o půl sedmé, takže se nanejvýš s někým pozdraví.



Nechodí ráno běhat? Nedávno sebekriticky uznal, že by potřeboval shodit pár kilo...

... to potřebujeme všichni...Neumím si ale představit, že zalehne v jednu a v pět ráno půjde běhat. To by ho odrovnalo. Zatím drží dietu, ale stejně si myslím, že by toho měl nechat a pořádně se najíst, aby byl v pořádku. Má teď příliš práce na to, aby se trápil dietami, nemůže jíst pořád zeleninu.

Čtěte názor: Paní Paroubková a ženy politiků Manžel se tedy stal premiérem a vy jste se dostala na titulní strany.

Jo, vyfotili mě, jak smrkám...

Nejen to. Jak vám bylo, když jste se dočetla, jak nevkusně chodíte oblíkaná a jak nemoderní máte účes?

Musím vám říct, že mi bylo velmi smutno. Takové věci mě dokážou rozbrečet.



Volala jste svému muži?

Ano, a ten mi řekl, že se všechno urovná. Že to zařídí.



Všímáte si od té chvíle víc módy? Nakoupila jste nové šaty?

Chci zůstat svá. Když vidím něco hezkého, tak si to koupím, ale nedám na pozlátko a nebudu na sebe navlékat něco za třicet tisíc.



Kolik stálo to nové sáčko, které dnes máte na sobě?

Patnáct set. Ale mě nakupovat oblečení nebaví, mnohem radši zajdu do knihkupectví.



Kdo vám radí, co si vzít na sebe?

Nikoho takového nemám. Ne. To není můj styl. Spoléhám na vlastní vkus.

Celý rozhovor s manželkou nového premiéra o dětství v Africe, o tom, čím se liší od vrstevníků, i o převratných novinkách v jejím životě najdete ve čtvrtečním magazínu MF DNES.