Manželka hokejisty Novotného poodhalila půvab v Playboyi

Životní příběh Zuzany Novotné sestavil Playboy na základě fotografií Ivy Haj. Je to prý jediná fotografka, před kterou se manželka známého hokejisty nestydí. O to víc si prý focení užila.



"Focení bylo bezvadné, nenásilné, pohodové. Iva Haj je moje dlouholetá kamarádka, zná mé cítění, ví, co mi sluší, a od toho se odvíjí výsledek," řekla iDNES.cz Novotná, která dostala ke zveřejnění poněkud odvážnějších snímků i manželův souhlas.



"Manžel ví, že se nepouštím do věcí, které by byly na hraně etiky, že i já mám své mantinely. Jirka patří mezi chlapy "denní chváliče", ale i tak jsem byla hodně napnutá než fotografie uviděl, ale potěšil mě pochvalou," dodala Novotná, která je aktivní především na charitativním poli.



"Snažím se dělat něco smysluplného. Když se má člověk dobře, podněcuje to v něm touhu pomáhat těm, kteří na tom tak dobře nejsou. To je podle mě důvod, proč tolik vlivných lidí tíhne k charitě," míní Zuzana Novotná.

Sama podporuje autistické děti na jihu Čech i Nadaci Terezy Maxové, navíc je pořadatelkou už druhého ročníku charitativního Modrého běhu nebo Nadačního bazaru, ve kterém se prodává vyřazené oblečení manželek slavných sportovců. Výtěžek z prodeje je věnován spolku Autisté jihu.

Zuzana Novotná a hokejista Jiří Novotný

Další životní náplní Novotné je umění a design. Momentálně spolupracuje s českobudějovickým architektem Martinem Vojtíškem.



"Učím se to, zabředávám do tajů grafických programů. Bavilo by mě to celoživotně rozvíjet a pracovat v tom. A umění? Mám velký sen. Na zahradě bych si chtěla postavit ateliér, kde si budu moci dělat vše, co budu chtít. Mít tam svůj nepořádek, vzít si starou košili, zašpinit se od barev a zkoušet uplatňovat svoje představy," uzavírá Zuzana Novotná.

Své mužské půvaby ukázal serveru iDNES.cz také samotný Jiří Novotný, který na závěr reportáže sundal svůj dres: