Zuzana Norisová sbírá odpadky

"Mámě a tátovi už to leze na nervy a občas se mě ptají: To musíš pořád nosit s sebou ten sajrajt? Nemůžeme se normálně projít? Ale já jim vysvětluji, že to bude ještě lepší procházka, když se okolo nás nebude válet ten nepořádek."

Rodiče nebyli jediní, kterým šel Zuzanin praktický přístup k ochraně přírody na nervy. Romantiky se u ní nedočkal ani její tehdejší přítel. "Když mě chtěl na prvního máje políbit pod rozkvetlou třešní, všimla jsem si, že se kolem povalují plastové láhve a jiný nepořádek. A začala jsem sbírat. Nakonec jsme se líbali trochu netradičně, s taškami odpadků v rukách."

Maso mi chybělo

Norisová se angažuje také v ochraně zvířat. "Šest let jsem byla vegetariánka. Hlavně proto, že mi vadilo, jak se s hospodářskými zvířaty zachází," vysvětluje zpěvačka. "Bohužel jsem zjistila, že mi ze zdravotního hlediska maso opravdu chybí. Teď si ho občas kupuji, ale vždycky dám přednost takovému masu, které pochází z ekofarem. Kde mám jistotu, že zvíře netrpí. Vlastně by to měl dělat každý," zamýšlí se. "U nás si leckdo řekne, že na obyčejné slepici nezáleží. Ale není to pravda. Vždyť je to také živý tvor. Stráví celý svůj život v maličké kleci, kde se ani nemůže otočit. Jak by se asi cítil člověk, kdyby ho tam zavřeli?"

Zuzana Norisová si uvědomuje, že maso z ekologických chovů je dražší než z tradiční výroby a mnoho lidí má dneska hluboko do kapsy. Přesto říká, že jde více než o otázku financí o to, jaké má kdo v životě priority. "Lidé si přece mohou odpustit třeba cigarety. Já jsem v životě měla taky období, kdy mi peníze chyběly, ale stejně bych si připlatila," podotýká rezolutně.