Nezapomenutelný festivalový zážitek

Ten se váže k minulému roku. Premiéra filmu Učitelka byla velkolepá, i díky atmosféře Velkého sálu hotelu Thermal. A úžasný byl samozřejmě telefonát, který mi oznamoval, že si mám přijet na závěrečný ceremoniál pro cenu za nejlepší herecký výkon.



Nejlepší festivalový film

Nemám v tom ještě velkou praxi, stíhat všechna ta setkání a ještě chodit na filmy. Letos jsem zatím viděla jen dva, ten můj nejlepší, doufám, ještě uvidím. Ale určitě bych divákům doporučila zahajovací film festivalu Pěkně blbě. Byl velmi milý a příjemný.



Překvapivé setkání

Přicestovala jsem sama, takže každé setkání u kávy je pro mě neobyčejné a příjemné.

Nejdelší festivalová noc

Nejsem příliš večírkový typ, potřebuji spát. Po zahajovacím ceremoniálu jsem ale vydržela v proslulém Becher ́s Baru asi do půl třetí do rána, což je můj rekord. Garde mi dělal kolega Maroš Kramár, který na festival přijel také sám, a když jsem odcházela, řekl mi: „Teď odcházíš spát, když jsme si na sebe zvykli?“

Nejoblíbenější karlovarská lahůdka

Musím na festival jezdit častěji, zatím jsem si nestačila najít to své oblíbené. Dokonce jsem ještě neochutnala ani jeden léčivý pramen!

Zuzana Mauréry na festivalu ve Varech s cenou pro nejlepší herečku, získala ji za hlavní roli ve film Učitelka (9. července 2016).

Moje festivalová hvězda

Jednoznačně Jiří Bartoška. Pro mě je symbolem festivalu a navíc je velmi příjemný člověk.

Koho jsem zatím nepotkala a ráda bych

Kohokoliv!

Co mě nejvíc pobavilo nebo rozladilo

Je tady toho tolik, že nestíhám všechno vstřebat. Hodně pokušení, hodně příležitostí, člověk by chtěl všechno vidět, přečíst. Vůbec se to tady nedá stihnout!