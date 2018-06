Zuzana Kajnarová: Nic neumím, takže jsem ráda, že dělám herečku

Celkem brzy jste se po porodu vrátila do pracovního kolotoče. Nechtěla jste si užívat mateřské dovolené?

Je pravda, že film Osmy jsem točila takřka dva měsíce po porodu. Rozhodně jsem tak brzký návrat před kameru neplánovala. Prvotně jsem i maličko váhala, ale upřímně, taková možnost spolupráce se neodmítá. Zahrála jsem si vedle Ivana Trojana, režii dělal Jiří Strach. Těžké to bylo kvůli kojení, ale s hlídáním pomohla nejen moje maminka, ale i maminka mého muže. Jinak jsem s dětmi víc doma než v práci.

Je pro vás jednoduché propojit roli maminky a herečky?

Je to náročné, Rozárce jsou čtyři a Františkovi dva roky. Mám to asi tak, že čím jsem aktivnější, tím víc toho zvládám. Nejhorší jsou dny, když nemám děti doma. To potom za celý den neudělám vůbec nic. Mít děti znamená být dobrou organizátorkou a manažerkou.

Váš manžel Roman je také herec a muzikant. Není to právě v tomto těžké, najít čas na děti?

Zatím je to pohoda. Jsem teď celkem často doma, divadlo moc nehraji. Pokud musím pracovat, hlídají babičky i manžel, který je na volné noze.

Říká se, že s příchodem dětí člověk pozná i jinou lásku, ale projeví se v něm i velký strach a obavy.

To je pravda. Stává se mi, že když jedu autem sama, žádné obavy nemám. Pokud vezu děti a vyrazíme autem třeba do Ostravy a zpět, najednou jsem celou cestu prožívala neskutečný strach, že se něco může stát. S dospělostí a právě s příchodem dětí se obavy a nejistota zvětšují. Jak se říká, malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti. Tato chytrá poučka jednoznačně platí.



Když se na děti podíváte, kdo je komu podobný?

František je podobný mému tátovi. Rád se směje, miluje kolem sebe společnost. Dokáže se taky pěkně vztekat, když není po jeho. Rozárka je nádherná holčička, podobná mému manželovi. Zdědila po něm i cit k hudbě. Umí být ale i pěkně neposedná a upovídaná.

Jste přísná ve výchově?

Nesnažím se děti vychovávat dle vzoru mých rodičů, ale ani nejdu proti ní. O důležitých věcech se nediskutuje. Přes ulici se rozhlédneme a přechází se přes ní za ruku, nebo dostanou na zadek. Na druhou stranu dokáži v mnoha nedůležitých věcech ustoupit, i když to hraničí s rozmazlováním. Hlavní je děti milovat a ostatní dělat jen tak, jak umíte nejlíp.

Zuzana Kajnarová Říčařová

S manželem jste spolu už sedm let. Jak jste se vlastně seznámili?

Seznámil nás společný kamarád v divadle ABC. Roman se ho zeptal, co je to za blondýnu. Kamarád nás od sebe dlouho odrazoval, jenže my jsme si tu cestu k sobě stejně našli. Na Romanovi se mi líbilo, že byl drsnej rocker a rád se chodil bavit. Díky bohu jsem nezažila jeho mládí, které bylo velmi divoké. Po narození dětí se z něho stal milující otec. Neměnila bych.

Vy jste se prý zasnoubili v Himálaji a po svatbě zamířili na Bali. Milujete cestování a objevování zajímavých destinací?

Určitě cestujeme moc rádi a v době, když jsme ještě neměli děti, jsme si užívali objevování dálek. Do Indie už předtím Roman hodně jezdil a toužil mi to tam ukázat. Jelikož hory miluji už od dětství, nezaleknu se výšek. Proto mě o ruku požádal právě v Himalájích. Svatební cesta pro nás měla být odpočinková, romantická, ale i poznávací a sportovní. Jednoznačně jsme se shodli na Bali.

Zastane manžel i část práce v domácnosti? Děti, úklid, vaření ...

Budete se divit, ale on je skvělý kuchař. Miluje vaření. Dřív jsme si chodili vychutnat večeři do restaurací, dneska mi luxusní jídlo vaří doma. S dětmi skvěle funguje. Dokáže mi opravdu velmi pomoct. Dokonce víc, než bych od něj chtěla.

Když vám to jde tak pěkně doma, co v práci? Zahráli jste si manžele v Klubu osamělých srdcí. Teď jste se opět setkali před kamerou.

Docela máme na společně hraní štěstí i v divadle. V Městských divadlech pražských jsme spolu hráli ve dvou představeních a pro film si nás vybral před několika lety Petr Nikolajev do snímku Klub osamělých srdcí. Roman tam hrál muzikanta a já jeho přítelkyni, takže jsme si spolu docela zahráli. V loňském roce jsme dostali nabídku zahrát si ve filmu Seznamka. Scénář, který napsala i zrežírovala Zita Marinovová, se nám moc líbil. Tady jsme si ale spolu vůbec nezahráli. Neměli jsme ani jeden natáčecí den. Dokonce si Roman užil i týden na natáčení na Kanárských ostrovech. Takže zase slíznul smetanu. (smích).

Herečkou jste se chtěla stát už od dětství?

Dovedu si představit, že bych mohla dělat spoustu věcí. Akorát nic neumím, takže jsem docela ráda, že dělám herečku. Na to, jak toho málo umím, se mám docela dobře. Začala jsem s divadlem v rámci gymplu. Tehdy přišla i touha se herectvím živit, což se mi vyplnilo.

Zuzana Kajnarová Říčařová při focení plakátu k filmu Seznamka

Často se při hraní musíte odhalovat, případě tulit k jinému muži. Panuje mezi vámi někdy žárlivost?

Neuvědomuji si, že by někdy manžel žárlil. Tím jak je herec, tak to chápe. Já asi i kdyby něco takového bylo, tak o tom doma nějak moc nemluvím. Jakému chlapovi by bylo příjemné poslouchat, jak jsem tři čtvrtě hodiny nacvičovala s kolegou v divadle milostné scény. Jsou prostě věci, do kterých je lepší nešťourat.

V Seznamce hrajete roli letušky. Nechtěla jste být v mládí stále v oblacích?

Myslím, že moje babička si přála, abych letuškou byla. Říkala, že tam jsou třeba jazyky a dělají to šikovný holky. Ale já v té době chtěla být herečkou a nějaká letuška mi byla ukradená. Lítat se trochu bojím, ale vždycky si říkám, že to nijak neovlivním. Vím, jaká je úmrtnost v letadle, o dost menší než v autě. Myslím si, že letušky to mají těžké v tom, že hodně lítají po světě, mění se jim časová pásma, moc nejsou doma. Nehledě na to, že když je jim čtyřicet, tak už končí.

Musím ale uznat, že vám uniforma sluší.

Děkuji. Přesto si myslím, že nejsem uniformový typ. Nemám ráda košile. Mám pocit, že mi nesluší. Ale je fakt, že čím jsem starší, tak věřím, že když si obleču kostýmek, může to být sexy. Ale že bych na tom ulítávala, to ne. Mám spíš ráda sportovní a ležérní módu. Na té mé profesi mě baví, že si můžu zahrát sexy ženu, ale i děcko v teplákách či éterickou elfku.